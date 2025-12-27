Asesinan a joven de 26 años frente a una residencia en Barceloneta
27 de diciembre de 2025 - 9:52 AM
Un hombre fue asesinado la noche del viernes en un incidente registrado en la extensión Punta Palmas de la calle Reina de Las Flores, frente a una residencia, en Barceloneta.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos.
Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron sobre el pavimento el cuerpo de Joseph Serrano Cordero, de 26 años, con varias heridas de balas.
Según la Uniformada, Serrano Cordero no poseía expediente criminal.
En la escena, las autoridades ocuparon varios casquillos de bala.
Como parte de la pesquisa, la fiscal, además autorizó, mediante orden del Tribunal, ocupar los siguientes vehículos: un Nissan Altima, color blanco, Toyota Tundra, color gris, un Toyota 1.8 color amarillo y un Mitsubishi Outlander, color blanco.
