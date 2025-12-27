Opinión
En Aguada: hombre muere y su hijo resulta herido tras presunto forcejeo con sujeto que llegó a su casa

La Policía teoriza que más de una persona estuvo involucrada en la comisión del delito

27 de diciembre de 2025 - 9:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De inmediato se desconocían detalles sobre las circunstancias en que se produjo el tiroteo. (Archivo)
De inmediato se desconocían detalles sobre las circunstancias en que se produjo el tiroteo. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 56 años murió, y su hijo, de 18, resultó herido de bala en medio de un presunto forcejeo con un individuo que llegó a la residencia la noche del viernes en el barrio Laguna, en Aguada.

RELACIONADAS

El teniente Orlando Camacho, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, indicó a El Nuevo Día que, de la investigación preliminar se desprende que un sujeto llegó al lugar, por lo que el occiso salió al exterior de la casa.

“Los familiares indican que se escucha un forcejeo y, posteriormente, detonaciones”, indicó Camacho.

De acuerdo con el teniente, el padre murió en el acto, mientras que el hijo resultó con heridas de cuidado, pero su condición se mantiene estable.

“Vamos a verificar cámaras de las posibles rutas de escape y a entrevistar a familiares y allegados al occiso”, informó el director.

De acuerdo con el oficial, ocuparon en la escena casquillos de balas de distintos calibres, por lo que teorizan que más de una persona estuvo involucrada en la comisión del delito.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
