En Aguada: hombre muere y su hijo resulta herido tras presunto forcejeo con sujeto que llegó a su casa

Un hombre de 56 años murió, y su hijo, de 18, resultó herido de bala en medio de un presunto forcejeo con un individuo que llegó a la residencia la noche del viernes en el barrio Laguna, en Aguada.

El teniente Orlando Camacho, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, indicó a El Nuevo Día que, de la investigación preliminar se desprende que un sujeto llegó al lugar, por lo que el occiso salió al exterior de la casa.

“Los familiares indican que se escucha un forcejeo y, posteriormente, detonaciones”, indicó Camacho.

De acuerdo con el teniente, el padre murió en el acto, mientras que el hijo resultó con heridas de cuidado, pero su condición se mantiene estable.

“Vamos a verificar cámaras de las posibles rutas de escape y a entrevistar a familiares y allegados al occiso”, informó el director.