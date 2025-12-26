Un hombre es asesinado cerca de una gasolinera en Juana Díaz
El crimen fue reportado a primeras horas de la madrugada del viernes
26 de diciembre de 2025 - 6:36 AM
Las autoridades investigan el asesinato de un hombre reportado a primeras horas de este viernes en la carretera 149 en el barrio Lomas en Juana Díaz.
El informe preliminar de la Policía detalla que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre disparos cerca de un garaje de gasolina.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre que aún no ha sido identificado.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigación Criminal de Ponce investigan.
