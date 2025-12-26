Un hombre es asesinado cerca de una gasolinera en Juana Díaz

Las autoridades investigan el asesinato de un hombre reportado a primeras horas de este viernes en la carretera 149 en el barrio Lomas en Juana Díaz.

El informe preliminar de la Policía detalla que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre disparos cerca de un garaje de gasolina.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre que aún no ha sido identificado.