NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Un hombre es asesinado cerca de una gasolinera en Juana Díaz

El crimen fue reportado a primeras horas de la madrugada del viernes

26 de diciembre de 2025 - 6:36 AM

En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Agentes de la División de Homicidios del CIC de Ponce investigan.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan el asesinato de un hombre reportado a primeras horas de este viernes en la carretera 149 en el barrio Lomas en Juana Díaz.

El informe preliminar de la Policía detalla que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre disparos cerca de un garaje de gasolina.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre que aún no ha sido identificado.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigación Criminal de Ponce investigan.

Redacción El Nuevo Día
