Caso de agente federal asesinado en 2022: sentencian al principal acusado a 25 años de prisión

Un juez sentenció a 25 años de cárcel al principal acusado en el caso de narcotráfico relacionado con el asesinato del agente federal Michael Maceda, cerca de Cabo Rojo en 2022.

La condena de 300 meses tras las rejas responde a los cargos uno y 10 del pliego acusatorio contra Osvaldo Hernández Camacho, alias “Oso”.

Originalmente, la acusación incluía un cargo por el asesinato del agente Maceda, de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, Hernández Camacho llegó a un acuerdo con la Fiscalía federal para hacer alegación de culpa por un cargo de conspiración para tráfico de drogas y uno por violación a la ley de armas fuego, desestimando el cargo de asesinato, entre otros.

El Ministerio Público y la defensa acordaron recomendar 240 meses por el primer cargo y 60 meses por el segundo delito.

Después de ese tiempo, el convicto tendrá que cumplir cinco años de libertad supervisada.

Los cargos alegaron que Hernández Camacho era parte de una organización dedicada al narcotráfico, en un caso que incluyó a 18 acusados, mayormente en el sur de Puerto Rico.

La muerte de Maceda se reportó el 17 de noviembre de 2022, durante una intervención a 14 millas náuticas de la costa de Cabo Rojo.

Previo al pliego acusatorio, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), identificó a dos sujetos que viajaban en la embarcación que fue intervenida por Maceda y otros dos agentes de CBP.

Según la querella, los individuos fueron identificados como Joseamid H. Vázquez Torres y Edgardo Luis Matos Santos.

El documento, que indica que Matos Santos confesó, alegó que Vázquez Torres murió en el intercambio de disparos, mientras que Matos Santos fue arrestado.

Además, la denuncia arrojó que Vázquez Torres fue quien disparó primero contra los agentes de CBP. Maceda murió mientras recibía asistencia en el Centro Médico de Mayagüez y los otros dos fueron atendidos en el Centro Médico de Río Piedras.

La querella señala que, posteriormente, agentes del FBI llevaron a cabo un registro en el bote y encontraron 20 sacos que, a su vez, incluían 30 empaques cada uno de cocaína para un peso aproximado de 634.1 kilogramos.

Los “600 ladrillos” de cocaína estaban “dentro de un compartimiento escondido en la consola” del bote intervenido.

Por otro lado, una segunda querella juramentada por el FBI ofrece detalles de la intervención con una segunda embarcación, poco después del tiroteo y cerca del área.

Esa querella identifica a los tripulantes como Hernández Camacho y Nelson Rivera Suárez, quienes fueron vistos por una aeronave de CBP a 17 millas náuticas de Cabo Rojo “navegando en círculos”, según el FBI.

Después de escoltar el bote a un muelle de las autoridades en Cabo Rojo “confirmaron la presencia de cocaína en fardos”.