Identifican a hombre asesinado a balazos en Yauco

Un hombre murió baleado la madrugada del viernes en hechos ocurridos en el kilómetro 3.4 de la carretera PR-371, en el barrio Almacigo Bajo, en Yauco.

El informe preliminar de la Policía detalla que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada de un herido en el lugar.

Al llegar los agentes, encontraron en el interior de un vehículo Toyota Corolla, color gris, el cuerpo baleado de un hombre, quien fue identificado como Luis A. Zayas Cintrón, de 21 años.

En la escena, las autoridades ocuparon múltiples casquillos de bala y un arma de fuego con un cargador extendido, que se encontraba adentro del auto.

Según la Uniformada, el occciso contaba con expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas.