NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre asesinado a balazos en Yauco

En la escena, las autoridades ocuparon múltiples casquillos de bala y un arma de fuego con un cargador extendido

26 de diciembre de 2025 - 7:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cuerpo del hombre fue encontrado dentro de un auto. (Miguel J. Rodríguez )
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
andrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre murió baleado la madrugada del viernes en hechos ocurridos en el kilómetro 3.4 de la carretera PR-371, en el barrio Almacigo Bajo, en Yauco.

El informe preliminar de la Policía detalla que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada de un herido en el lugar.

Al llegar los agentes, encontraron en el interior de un vehículo Toyota Corolla, color gris, el cuerpo baleado de un hombre, quien fue identificado como Luis A. Zayas Cintrón, de 21 años.

En la escena, las autoridades ocuparon múltiples casquillos de bala y un arma de fuego con un cargador extendido, que se encontraba adentro del auto.

Según la Uniformada, el occciso contaba con expediente criminal por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno, investigan.

Tags
Breaking NewsYaucoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
