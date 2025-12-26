Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se entrega conductor involucrado en “hit and run” en Santurce

Un hombre y una mujer resultaron con heridas de gravedad, según la Policía

26 de diciembre de 2025 - 6:48 AM

Actualizado el 26 de diciembre de 2025 - 8:51 AM

Los heridos fueron transportados una sala de emergencia de la zona.
Los heridos fueron transportados una sala de emergencia de la zona.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El conductor que habría impactado durante la madrugada del viernes a un hombre y a una mujer que se desplazaban en una motora en la zona de Santurce, y abandonó la escena, se entregó posteriormente en un cuartel en Barrio Obrero, confirmó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada recibida a la 1:35 a.m. en el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el accidente de tránsito en la avenida Eduardo Conde, intersección con la calle Blanca Rexach, en Barrio Obrero.

De la investigación se desprende que, un hombre de 35 años, y la mujer, cuya edad no ha sido precisada, iban a bordo de una motora marca Veloce Motorcicle de color amarilla, cuando fueron impactados por el conductor de una guagua Toyota Tacoma, que abandonó la escena.

Los heridos fueron transportados en ambulancia a la sala de emergencias de un hospital del área para recibir asistencia médica, ya que tienen heridas de gravedad.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras San Juan, se hicieron cargo de la investigación.

Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
