Se entrega conductor involucrado en “hit and run” en Santurce

El conductor que habría impactado durante la madrugada del viernes a un hombre y a una mujer que se desplazaban en una motora en la zona de Santurce, y abandonó la escena, se entregó posteriormente en un cuartel en Barrio Obrero, confirmó la Policía.

Según el informe preliminar de la Uniformada, una llamada recibida a la 1:35 a.m. en el Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el accidente de tránsito en la avenida Eduardo Conde, intersección con la calle Blanca Rexach, en Barrio Obrero.

De la investigación se desprende que, un hombre de 35 años, y la mujer, cuya edad no ha sido precisada, iban a bordo de una motora marca Veloce Motorcicle de color amarilla, cuando fueron impactados por el conductor de una guagua Toyota Tacoma, que abandonó la escena.

Los heridos fueron transportados en ambulancia a la sala de emergencias de un hospital del área para recibir asistencia médica, ya que tienen heridas de gravedad.