Encuentran los cadáveres de los buzos que murieron en Maldivas

Malé - El cuerpo del buceador italiano Gianluca Benedetti, uno de los cinco turistas que fallecieron el pasado 14 de mayo en una expedición de buceo en Maldivas, será trasladado a Italia en la noche de este lunes, al tiempo que las autoridades trabajan por recuperar los cuerpos restantes.

Un funcionario de la aerolínea Turkish Airlines, que habló bajo condición de anonimato, declaró a EFE que el cuerpo de Benedetti será trasladado a Milán vía Estambul, partiendo de las Maldiva.

El accidente ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de cinco turistas italianos no logró regresar a la superficie tras adentrarse en una cueva cercana a la isla de Alimathà, un popular destino de submarinismo.

El cuerpo de Benedetti fue recuperado el viernes en la entrada de la cueva conocida como Dhevana Kandu, ubicada a unos 60 metros de profundidad.

Los cuatro cadáveres restantes de los buceadores —tres mujeres y un hombre— fueron localizados este mismo lunes durante una misión llevada a cabo con expertos finlandeses que aterrizaron el domingo en el archipiélago.

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El número de víctimas mortales de este incidente aumentó a seis tras la muerte de un militar maldivo durante una inmersión para localizar los cadáveres.

Maldivas ha visto ya tres accidentes en los que han fallecido turistas en el último mes. Este lunes, un ciudadano español de 53 años murió ahogado mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu.