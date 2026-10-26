Peatón fallece atropellado en caso de “hit and run” en Bayamón

Un peatón falleció en un caso que es investigado por la Policía como un “hit and run” desde la madrugada de este lunes en Bayamón.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 a.m. en el kilómetro 13.1 de la PR-2.

Según la información preliminar de la Uniformada, “un hombre que cruzaba la vía de rodaje fue impactado por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena sin detenerse ni brindarle asistencia”.

“Posteriormente, el conductor de un vehículo Toyota Yaris, color gris, que transitaba por la misma carretera, presuntamente no se percató de la presencia del cuerpo sobre el pavimento y lo arrolló nuevamente”, agregó el informe policíaco.

Al momento, el peatón no ha sido identificado.

El agente Reinaldo Tellado, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Bayamón, realizó la investigación preliminar, mientras que el caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.