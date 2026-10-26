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Peatón fallece atropellado en caso de “hit and run” en Bayamón

La Policía indicó que el conductor no se detuvo en la escena

26 de octubre de 2026 - 6:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 191 muertes en incidentes de tránsito en lo que va de este año, 22 menos que los 213 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un peatón falleció en un caso que es investigado por la Policía como un “hit and run” desde la madrugada de este lunes en Bayamón.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 2:00 a.m. en el kilómetro 13.1 de la PR-2.

Según la información preliminar de la Uniformada, “un hombre que cruzaba la vía de rodaje fue impactado por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena sin detenerse ni brindarle asistencia”.

“Posteriormente, el conductor de un vehículo Toyota Yaris, color gris, que transitaba por la misma carretera, presuntamente no se percató de la presencia del cuerpo sobre el pavimento y lo arrolló nuevamente”, agregó el informe policíaco.

Al momento, el peatón no ha sido identificado.

El agente Reinaldo Tellado, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Bayamón, realizó la investigación preliminar, mientras que el caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 191 muertes en incidentes de tránsito en lo que va de este año, 22 menos que los 213 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBayamón
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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