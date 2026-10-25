Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
25 de octubre de 2026
88°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a hombre por presuntamente herir a otro con un machete en Barranquitas

Según la Uniformada, el perjudicado, fue atendido por paramédicos y transportado a una institución hospitalaria

25 de octubre de 2026 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sargento fue herido de bala mientras expedía boletos en el área. (GFR Media)
Al momento se desconoce la condición del perjudicado. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 24 años resultó herido con un machete en la cabeza, brazo y mano, en hechos ocurridos este domingo en la carretera PR-156, kilómetro 19.9, barrio La Loma, sector Los Pinos en Barranquitas, informó la Policía.

Según la Uniformada, el perjudicado, fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado a una institución hospitalaria. Al momento se desconoce su condición.

Relacionado a estos hechos, un hombre de 38 años fue puesto bajo arresto para fines investigativos.

El agente Rivera, adscrito al distrito de Barranquitas, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBarranquitas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 25 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: