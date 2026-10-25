Arrestan a hombre por presuntamente herir a otro con un machete en Barranquitas
Según la Uniformada, el perjudicado, fue atendido por paramédicos y transportado a una institución hospitalaria
25 de octubre de 2026 - 4:15 PM
25 de octubre de 2026 - 4:15 PM
Un hombre de 24 años resultó herido con un machete en la cabeza, brazo y mano, en hechos ocurridos este domingo en la carretera PR-156, kilómetro 19.9, barrio La Loma, sector Los Pinos en Barranquitas, informó la Policía.
Según la Uniformada, el perjudicado, fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado a una institución hospitalaria. Al momento se desconoce su condición.
Relacionado a estos hechos, un hombre de 38 años fue puesto bajo arresto para fines investigativos.
El agente Rivera, adscrito al distrito de Barranquitas, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.
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