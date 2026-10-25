Arrestan a hombre por presuntamente herir a otro con un machete en Barranquitas

Un hombre de 24 años resultó herido con un machete en la cabeza, brazo y mano, en hechos ocurridos este domingo en la carretera PR-156, kilómetro 19.9, barrio La Loma, sector Los Pinos en Barranquitas, informó la Policía.

Según la Uniformada, el perjudicado, fue atendido en el lugar por paramédicos y transportado a una institución hospitalaria. Al momento se desconoce su condición.

Relacionado a estos hechos, un hombre de 38 años fue puesto bajo arresto para fines investigativos.