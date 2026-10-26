Tiroteo deja dos hombres muertos y una mujer herida en Santa Isabel

Una balacera dejó el saldo de dos hombres muertos y una mujer herida en la madrugada de este lunes, en Santa Isabel, informó la Policía.

De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 5:50 a.m., en la Finca Agroveg.

Según la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente, “en el que una mujer resultó herida de bala y dos hombres perdieron la vida en el lugar antes mencionado”.

Al lugar se dirigen agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal de turno, para continuar con la pesquisa correspondiente.