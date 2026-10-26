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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiroteo deja dos hombres muertos y una mujer herida en Santa Isabel

La Policía indicó que los hechos ocurrieron en una finca

26 de octubre de 2026 - 6:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos fueron reportados a eso de las 5:50 a.m., en la Finca Agroveg. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una balacera dejó el saldo de dos hombres muertos y una mujer herida en la madrugada de este lunes, en Santa Isabel, informó la Policía.

De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 5:50 a.m., en la Finca Agroveg.

Según la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente, “en el que una mujer resultó herida de bala y dos hombres perdieron la vida en el lugar antes mencionado”.

Al lugar se dirigen agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal de turno, para continuar con la pesquisa correspondiente.

Mantente conectado a El Nuevo Día para la ampliación de esta noticia.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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