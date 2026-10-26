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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan a una mujer herida de bala en San Germán

De la investigación preliminar se desprende que le habrían disparado desde un vehículo color blanco

26 de octubre de 2026 - 6:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La perjudicada fue transportada por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendida por el médico de turno. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue hospitalizada luego de que fuera baleada en hechos que son investigados desde la tarde de ayer, domingo, en San Germán, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 5:20 p.m., en la PR-314, del barrio Sabana Eneas.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre la agresión.

“Al llegar los agentes a la escena encontraron una mujer con una herida de bala en el área del abdomen”, señaló el informe policíaco.

De acuerdo con la información preliminar, un auto color blanco -posiblemente un Toyota Camry- pasaba cerca del auto de la víctima cuando se detuvo y, desde el interior, alguien le disparó.

La perjudicada fue transportada por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendida por el médico de turno. Al momento, se desconoce su condición.

El agente José Florestier Rivera, adscrito a la División de Homicidios de Mayagüez, se hizo cargo de la investigación.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsSan Germán
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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