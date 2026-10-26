Hallan a una mujer herida de bala en San Germán

Una mujer fue hospitalizada luego de que fuera baleada en hechos que son investigados desde la tarde de ayer, domingo, en San Germán, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:20 p.m., en la PR-314, del barrio Sabana Eneas.

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre la agresión.

“Al llegar los agentes a la escena encontraron una mujer con una herida de bala en el área del abdomen”, señaló el informe policíaco.

De acuerdo con la información preliminar, un auto color blanco -posiblemente un Toyota Camry- pasaba cerca del auto de la víctima cuando se detuvo y, desde el interior, alguien le disparó.

La perjudicada fue transportada por paramédicos a la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendida por el médico de turno. Al momento, se desconoce su condición.