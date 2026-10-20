Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
20 de octubre de 2026
88°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Alegan amenaza a expareja e hija: Policía arresta a convicto por asesinato de su esposa

La denuncia señala que el individuo violó una orden de protección vigente en su contra

20 de octubre de 2026 - 3:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Héctor Ponce Ayala enfrentaba cargos por asesinato, violación a la Ley de Armas y escalamiento por la muerte de su ex pareja Mildred Pérez Rodríguez. (Primera Hora/Archivo/Heriberto Castro)
Héctor Rafael Ponce Ayala se declaró culpable en el 2010 por el asesinato de su esposa, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Bayamón para reclasificar la acusación a asesinato atenuado.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre convicto por el asesinato de su esposa fue arrestado por la Policía en relación a una amenaza a su hija.

RELACIONADAS

En un comunicado de prensa, la Uniformada informó que ayer, lunes, agentes “diligenciaron una orden de arresto contra Héctor Rafael Ponce Ayala, de 59 años y vecino de San Juan, por maltrato mediante amenaza (artículo 3.3) de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54)”.

Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre, “cuando el imputado presuntamente amenazó de muerte a su expareja durante una comunicación telefónica”.

“La perjudicada también alegó que este profirió amenazas contra su hija y manifestó que no temía a una orden de protección vigente en su contra”, agregó.

El caso fue consultado con la fiscal Verónica Ortiz. Después de evaluar la prueba, la jueza Miriam M. Stefan, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto en ausencia y le impuso una fianza de $300,000.

Ficha de la Policía de Puerto Rico de Héctor Rafael Ponce Ayala tras arresto por violación a orden de protección en 2026
Ficha de la Policía de Puerto Rico de Héctor Rafael Ponce Ayala tras arresto por violación a orden de protección en 2026 (Suministrada)

“Posteriormente, Ponce Ayala fue arrestado y, al no prestar la fianza impuesta, fue ingresado en una institución penal”, apuntó.

La orden de arresto fue diligenciada por el agente Xavier Rivera Báez, de la División de Arrestos Especiales del Área de Bayamón.

Ponce Ayala había sido arrestado en el 2023, también por amenazas contra su expareja. Previamente, Ponce Ayala, un exárbitro del Baloncesto Superior Nacional, también fue arrestado en el 2020 por violencia de género.

Ficha de la Policía de Puerto Rico de Héctor Rafael Ponce Ayala en 2023.
Ficha de la Policía de Puerto Rico de Héctor Rafael Ponce Ayala en 2023. (Suministrada)

Para ese entonces, ya había cumplido una sentencia de cárcel tras declararse culpable en octubre de 2010 por haber asesinado a su esposa con 22 puñaladas.

Enfrentaba cargos por asesinato, violación a la Ley de Armas y escalamiento por la muerte de su expareja Mildred Pérez Rodríguez, pero la fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo que fue aprobado por la familia de la víctima reclasificando la denuncia a asesinato atenuado.

En un caso que conmovió la opinión pública, tras más de un año de proceso judicial, el juez superior de Bayamón, Miguel Fabre Ramírez, impuso la pena máxima para los delitos contemplados del Código Penal (ocho años en penas concurrentes), más ocho años por el caso de la violación a la Ley de Armas, para un total de 16 años.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSan Juan
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 20 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: