Alegan amenaza a expareja e hija: Policía arresta a convicto por asesinato de su esposa

Un hombre convicto por el asesinato de su esposa fue arrestado por la Policía en relación a una amenaza a su hija.

En un comunicado de prensa, la Uniformada informó que ayer, lunes, agentes “diligenciaron una orden de arresto contra Héctor Rafael Ponce Ayala, de 59 años y vecino de San Juan, por maltrato mediante amenaza (artículo 3.3) de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54)”.

Según la investigación de la Policía, los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre, “cuando el imputado presuntamente amenazó de muerte a su expareja durante una comunicación telefónica”.

“La perjudicada también alegó que este profirió amenazas contra su hija y manifestó que no temía a una orden de protección vigente en su contra”, agregó.

PUBLICIDAD

El caso fue consultado con la fiscal Verónica Ortiz. Después de evaluar la prueba, la jueza Miriam M. Stefan, del Tribunal de Bayamón, determinó causa para arresto en ausencia y le impuso una fianza de $300,000.

Ficha de la Policía de Puerto Rico de Héctor Rafael Ponce Ayala tras arresto por violación a orden de protección en 2026 (Suministrada)

“Posteriormente, Ponce Ayala fue arrestado y, al no prestar la fianza impuesta, fue ingresado en una institución penal”, apuntó.

La orden de arresto fue diligenciada por el agente Xavier Rivera Báez, de la División de Arrestos Especiales del Área de Bayamón.

Ponce Ayala había sido arrestado en el 2023, también por amenazas contra su expareja. Previamente, Ponce Ayala, un exárbitro del Baloncesto Superior Nacional, también fue arrestado en el 2020 por violencia de género.

Ficha de la Policía de Puerto Rico de Héctor Rafael Ponce Ayala en 2023. (Suministrada)

Para ese entonces, ya había cumplido una sentencia de cárcel tras declararse culpable en octubre de 2010 por haber asesinado a su esposa con 22 puñaladas.

Enfrentaba cargos por asesinato, violación a la Ley de Armas y escalamiento por la muerte de su expareja Mildred Pérez Rodríguez, pero la fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo que fue aprobado por la familia de la víctima reclasificando la denuncia a asesinato atenuado.