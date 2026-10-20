Hallan causa para arresto contra agente tras irrumpir en cuarto de evidencia en cuartel de la Policía

Una jueza del Tribunal de Bayamón encontró causa para el arresto de un agente de la Policía, después de haber sido sorprendido dentro de un cuarto de evidencia en un cuartel de Guaynabo.

El caso fue investigado por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) delDepartamento de Seguridad Pública (DSP).

De acuerdo con el NIE, la Fiscalía de Bayamón presentó cargos por daños agravados, al intentar acceso al lugar donde había dinero ocupado durante investigaciones en curso.

Luego de evaluar la prueba, la jueza Miriam Estefan Acta encontró causa para arresto en su contra y le fijó una fianza de $10,000.

Tras prestarla, quedó en libertad condicionada hasta la vista preliminar, que fue pautada para el 3 de noviembre, a las 8:30 de la mañana, en el Tribunal de Bayamón.

“Según la información preliminar, el agente arrestado, Jean Emil Rivera Hiraldo, placa 37972, que lleva cinco años de servicio en la agencia, fue sorprendido por una teniente y un sargento del mencionado cuartel policiaco con el dinero en sus manos. Tras el hallazgo, el agente fue arrestado y se encuentra bajo custodia”, indicó la Policía en comunicado de prensa.

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