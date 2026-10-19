Cambian el mando de la Oficina de la Reforma de la Policía: esto explicó Joseph González
El comandante Habib Massari Díaz trabajará ahora en el área Policiaca de Bayamón
19 de octubre de 2026 - 1:48 PM
19 de octubre de 2026 - 1:48 PM
El superintendente de la Policía, Joseph González, confirmó hoy un cambio en el oficial a cargo de la Oficina de la Reforma de la Policía.
El titular de la Uniformada indicó que el comandante Habib Massari Díaz ya no dirigirá la unidad, a la que nombró un funcionario de forma interina.
“Como parte de los ajustes administrativos y operacionales de la Policía de Puerto Rico, el comandante Habib Massari Díaz estará asumiendo nuevas responsabilidades en el Área Policiaca de Bayamón”, sostuvo González,.
Agregó que “esta decisión responde a la naturaleza sensitiva y de confianza de las responsabilidades inherentes a la dirección de la Oficina de Reforma de la Policía de Puerto Rico, que previamente dirigía”.
“Ante esto, y para garantizar la continuidad de los trabajos y proyectos en curso, he designado al capitán José L. Rosa López como director interino de la Oficina de Reforma. El capitán Rosa López se desempeña actualmente como jefe de personal de la Policía de Puerto Rico y dicha oficina ya se encontraba bajo su supervisión”, informó.
“Oportunamente, estaré anunciando quién asumirá formalmente la dirección de la Oficina de Reforma”, añadió.
Asimismo, aseguró que la determinación fue “debidamente coordinada y notificada” al monitor federal de la Reforma, Jobn Romero, y al “special master” Alejandro del Carmen, en referencia a dos funcionarios designados por el Tribunal Federal en San Juan.
Previo a Massari Díaz, la oficina fue dirigida por Clementina Vega Rosario, Rolando Trinidad Hernández y Carlos J. Figueroa Ortolaza.
El caso judicial de la Reforma comenzó en el 2012 por una demanda del gobierno de Estados Unidos por violaciones de derechos civiles por parte de la Policía.
Un año después, el gobierno de Puerto Rico transó la demanda para firmar el Acuerdo para establecer la Reforma, que comenzó a ser sometida a evaluación de cumplimiento en octubre 2018.
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