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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan sin vida a un hombre en piscina municipal de Hormigueros

Los hechos fueron reportados a través del Sistema de Emergencias 9-1-1

21 de octubre de 2026 - 7:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos fueron reportados en la mañana de este miércoles, en el Complejo Deportivo Melanio Bobé Acevedo. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan las circunstancias en las que un hombre fue encontrado sin vida en una piscina municipal en Hormigueros, informó la Policía.

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Los hechos fueron reportados en la mañana de este miércoles, en el Complejo Deportivo Melanio Bobé Acevedo.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La Oficina de Prensa de la Policía en el Cuartel General informó que el hombre todavía no ha sido identificado ni se habían reportado signos de vida.

Por el momento solamente sabían que el cuerpo sin vida fue encontrado por un empleado municipal.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsHormigueros
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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