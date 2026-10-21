Hallan sin vida a un hombre en piscina municipal de Hormigueros

Las autoridades investigan las circunstancias en las que un hombre fue encontrado sin vida en una piscina municipal en Hormigueros, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados en la mañana de este miércoles, en el Complejo Deportivo Melanio Bobé Acevedo.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La Oficina de Prensa de la Policía en el Cuartel General informó que el hombre todavía no ha sido identificado ni se habían reportado signos de vida.