Reabren tramo en expreso PR-22 de Bayamón hacia San Juan cerca de Plaza Las Américas
La Policía investigaba una escena desde horas de la madrugada
21 de octubre de 2026 - 6:20 AM
21 de octubre de 2026 - 6:20 AM
Un tramo del expreso PR-22 en dirección de Bayamón hacia el túnel en Minillas en San Juan fue reabierto al tránsito, después de que estuviera cerrado desde la madrugada de este miércoles, durante una investigación de la Policía.
Así lo informó el teniente Rodolfo León, del Negociado de Patrulla de Carreteras de la Policía.
Las autoridades habían exhortado a los conductores a tomar rutas alternas, en momentos en que se había registrado gran congestión vehicular.
Según la Uniformada, agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de investigaciones Criminales de San Juan investigaban el fallecimiento de una persona.
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