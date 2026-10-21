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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reabren tramo en expreso PR-22 de Bayamón hacia San Juan cerca de Plaza Las Américas

La Policía investigaba una escena desde horas de la madrugada

21 de octubre de 2026 - 6:20 AM

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Al presente la Policía realiza las investigaciones de los dos accidentes que han complicado el flujo vehicular en el área de Toa Baja.
Al presente la Policía realiza las investigaciones de los dos accidentes que han complicado el flujo vehicular en el área de Toa Baja.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un tramo del expreso PR-22 en dirección de Bayamón hacia el túnel en Minillas en San Juan fue reabierto al tránsito, después de que estuviera cerrado desde la madrugada de este miércoles, durante una investigación de la Policía.

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Así lo informó el teniente Rodolfo León, del Negociado de Patrulla de Carreteras de la Policía.

Las autoridades habían exhortado a los conductores a tomar rutas alternas, en momentos en que se había registrado gran congestión vehicular.

Según la Uniformada, agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de investigaciones Criminales de San Juan investigaban el fallecimiento de una persona.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBayamón
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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