Encuentran en buen estado a mujer reportada como desaparecida en Yauco

La Policía de Puerto Rico desactivó la alerta Ashanti enviada tras la desaparición de una mujer en Yauco reportada el 18 de octubre.

Sullymary Vélez Cintrón, de 36 años, fue localizada y llevada a un cuartel a un cuartel del mismo municipio. El informe policial establece que la mujer fue hallada en buen estado y que como parte del protocolo será llevada a una institución hospitalaria.

La mujer había sido reportada como desaparecida por su madre, Isabel Cintrón Madera, tras haberla visto por última vez en la calle Matienzo Cintrón, intersección con la calle José Celso Barbosa, donde se bajó del vehículo en que viajaba.

El informe policíaco inicial establecía que la mujer requería atención médica inmediata debido a una condición que no fue especificada.

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Al momento de su desaparición vestía blusa crema, pantalón licra gris, sandalias rojas y llevaba consigo una mochila negra.

Desaparecida. (Suministrada)

La alerta Ashanti se activa para atender casos de desaparición de una persona mayor de 18 años o más que sufra de discapacidad física o mental comprobada; o en circunstancias que se pueda entender que la seguridad física del adulto desaparecido pueda estar comprometida; o que la desaparición del adulto haya sido involuntaria, incluyendo el secuestro, según datos publicados en la plataforma digital de la Policía.