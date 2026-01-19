Aparece hombre por quien se activó alerta Ashanti a principios de enero
El residente de Moca fue encontrado en una finca en el barrio Capa del mismo municipio
19 de enero de 2026 - 1:14 PM
Un hombre de 38 años, por quien se activó la alerta Ashanti en los primeros días de enero, fue encontrado en una finca en el municipio de Moca.
El pasado 8 de enero, las autoridades policíacas, bajo órdenes del superintendente Joseph González, emitieron una alerta Ashanti para sumar esfuerzos del hombre, quien había sido visto por última vez el 7 de enero en la PR-112, intersección PR-445, del sector Empalme, enMoca.
En el informe enviado por la Policía hoy, lunes, 19 de enero, se detalla que agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, informaron la localización de Caleb Adiel Vélez Márquez en una finca ubicada en la carretera 112, del barrio Capa de Moca.
Vélez Márquez fue localizado por el propietario del terreno, Saulo Salas Bosques, alrededor de las 9:30 a.m., quien llamó al Sistema de Emergencia 9-1-1.
Al lugar acudió personal del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), que brindaron asistencia al hombre. Este se encontraba “deshidratado, alerta, consciente y presentaba laceraciones en distintas partes del cuerpo producto de una caída en el área boscosa”.
Vélez Márquez fue trasladado a un hospital de la región.
Se activa para atender casos de desaparición de una persona mayor de 18 años o más que sufra de discapacidad física o mental comprobada; o en circunstancias que se pueda entender que la seguridad física del adulto desaparecido pueda estar comprometida; o que la desaparición del adulto haya sido involuntaria, incluyendo el secuestro, según datos publicados en la plataforma digital de la Policía. La Ley 1-2021, conocida como la “Ley Habilitadora para Establecer el Plan de Alerta Ashanti”, establece el mecanismo para facilitar la búsqueda. Para activar la alerta, la persona debe ser mayor de 18 años, el querellante debe explicar las razones por las que entiende la persona está desaparecida o secuestrada, que sufre de discapacidad física o mental o por la cual entiende que la seguridad física del adulto desaparecido está comprometida.
