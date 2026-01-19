Aparece hombre por quien se activó alerta Ashanti a principios de enero

Un hombre de 38 años, por quien se activó la alerta Ashanti en los primeros días de enero, fue encontrado en una finca en el municipio de Moca.

El pasado 8 de enero, las autoridades policíacas, bajo órdenes del superintendente Joseph González, emitieron una alerta Ashanti para sumar esfuerzos del hombre, quien había sido visto por última vez el 7 de enero en la PR-112, intersección PR-445, del sector Empalme, enMoca.

En el informe enviado por la Policía hoy, lunes, 19 de enero, se detalla que agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, informaron la localización de Caleb Adiel Vélez Márquez en una finca ubicada en la carretera 112, del barrio Capa de Moca.

Vélez Márquez fue localizado por el propietario del terreno, Saulo Salas Bosques, alrededor de las 9:30 a.m., quien llamó al Sistema de Emergencia 9-1-1.

Al lugar acudió personal del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), que brindaron asistencia al hombre. Este se encontraba “deshidratado, alerta, consciente y presentaba laceraciones en distintas partes del cuerpo producto de una caída en el área boscosa”.

Vélez Márquez fue trasladado a un hospital de la región.

Sobre la Alerta Ashanti