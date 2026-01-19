Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Aparece hombre por quien se activó alerta Ashanti a principios de enero

El residente de Moca fue encontrado en una finca en el barrio Capa del mismo municipio

19 de enero de 2026 - 1:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Caleb Adiel Vélez Márquez fue reportado desaparecido el 7 de enero de 2026 en Moca. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 38 años, por quien se activó la alerta Ashanti en los primeros días de enero, fue encontrado en una finca en el municipio de Moca.

El pasado 8 de enero, las autoridades policíacas, bajo órdenes del superintendente Joseph González, emitieron una alerta Ashanti para sumar esfuerzos del hombre, quien había sido visto por última vez el 7 de enero en la PR-112, intersección PR-445, del sector Empalme, enMoca.

En el informe enviado por la Policía hoy, lunes, 19 de enero, se detalla que agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, informaron la localización de Caleb Adiel Vélez Márquez en una finca ubicada en la carretera 112, del barrio Capa de Moca.

Vélez Márquez fue localizado por el propietario del terreno, Saulo Salas Bosques, alrededor de las 9:30 a.m., quien llamó al Sistema de Emergencia 9-1-1.

Al lugar acudió personal del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), que brindaron asistencia al hombre. Este se encontraba “deshidratado, alerta, consciente y presentaba laceraciones en distintas partes del cuerpo producto de una caída en el área boscosa”.

Vélez Márquez fue trasladado a un hospital de la región.

Sobre la Alerta Ashanti

Se activa para atender casos de desaparición de una persona mayor de 18 años o más que sufra de discapacidad física o mental comprobada; o en circunstancias que se pueda entender que la seguridad física del adulto desaparecido pueda estar comprometida; o que la desaparición del adulto haya sido involuntaria, incluyendo el secuestro, según datos publicados en la plataforma digital de la Policía. La Ley 1-2021, conocida como la “Ley Habilitadora para Establecer el Plan de Alerta Ashanti”, establece el mecanismo para facilitar la búsqueda. Para activar la alerta, la persona debe ser mayor de 18 años, el querellante debe explicar las razones por las que entiende la persona está desaparecida o secuestrada, que sufre de discapacidad física o mental o por la cual entiende que la seguridad física del adulto desaparecido está comprometida.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMoca
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 19 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: