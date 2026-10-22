Muere mujer que fue baleada en oficina médica en Villalba

Después de varios días bajo tratamiento especializado, la mujer baleada en una oficina médica en Villalba fue declarada muerta, este jueves, en el Centro Médico de Río Piedras.

Personal especializado había intentado salvarle la vida con un equipo de neurólogos que estuvo asistiéndola, mientras que su condición no le había permitido a los cirujanos someterla a operación.

Sin embargo, esta mañana se declaró muerta como consecuencia de las heridas, confirmó la Policía y el alcalde de Villalba, Dan Santiago.

“Con profundo pesar, expreso mis condolencias a la familia y seres queridos de Zulma Lee Negrón Torres. A nombre de mi esposa Lisa, de mi familia y del Gobierno Municipal de Villalba, les acompañamos en este momento de inmenso dolor”, expresó Santiago, en declaraciones escritas.

La mujer de 49 años había llegado al hospital luego de recibir dos heridas de bala el pasado lunes, en un consultorio médico en el kilómetro 2.5 de la PR-547, en el barrio Aceituna de Villalba.

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Según la investigación policiaca, Ángel Torres Colón, de 61 años, la había estado acechando, por lo que la mujer había decidido terminar con la relación de amistad que tenían, lo había bloqueado de sus redes sociales y se alega que había considerado solicitar una orden de protección.

No obstante, agregó la Policía, Torres Colón llegó a la oficina médica donde trabajaba la víctima.

La pesquisa preliminar indica que mientras ella le tomaba los signos vitales, el hombre le disparó. Posteriormente, Torres Colón se quitó la vida en la misma oficina.

“Las circunstancias violentas en las cuales Zulma perdió la vida han estremecido a nuestro pueblo. Ninguna palabra puede aliviar una pérdida así. Hoy nos corresponde acompañar a sus seres queridos con solidaridad, sensibilidad y respeto”, manifestó el alcalde de Villalba.

Agregó que “esta tragedia también deja a otra familia villalbeña enfrentando una pérdida dolorosa. A sus familiares les extendemos nuestras condolencias y oraciones. Reconocer su dolor es un acto de humanidad que no justifica la violencia ni disminuye la gravedad de lo ocurrido”.

“Como alcalde y como villalbeño, lamento profundamente el sufrimiento que estos hechos han provocado. Que en este momento tan difícil nuestra comunidad encuentre la fortaleza para acompañar a quienes sufren y reafirmar el valor de la vida”, afirmó. “Que Dios fortalezca a ambas familias y les conceda consuelo, paz y compañía”.

Hasta este miércoles, la Policía había reportado 29 mujeres asesinadas en lo que va de este año 2026.

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