Balean a mujer en oficina médica en Villalba

Una mujer resultó herida por un hombre que le disparó en la mañana de hoy, lunes, en Villalba, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados poco después de las 8:00 de la mañana, en el consultorio de un doctor, ubicada en el kilómetro 2.5 de la carretera PR-547, en el barrio Aceituna.

La mujer fue transportada por paramédicos. De inmediato no se tenían detalles de su condición de salud.

Mientras, el presunto agresor, después de atacar a la víctima, quien presuntamente era su pareja, se quitó la vida en la misma oficina médica, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.