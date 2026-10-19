Balean a mujer en oficina médica en Villalba
La víctima fue herida por un hombre que luego se quitó la vida
19 de octubre de 2026 - 9:02 AM
19 de octubre de 2026 - 9:02 AM
Una mujer resultó herida por un hombre que le disparó en la mañana de hoy, lunes, en Villalba, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados poco después de las 8:00 de la mañana, en el consultorio de un doctor, ubicada en el kilómetro 2.5 de la carretera PR-547, en el barrio Aceituna.
La mujer fue transportada por paramédicos. De inmediato no se tenían detalles de su condición de salud.
Mientras, el presunto agresor, después de atacar a la víctima, quien presuntamente era su pareja, se quitó la vida en la misma oficina médica, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.
“En la oficina de un doctor en el pueblo de Villalba, entró un hombre y le realiza disparo a una fémina, que entendemos que era su pareja. Ella tiene signos vitales. Él se dispara y murió en la oficina”, sostuvo Justiniano.
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