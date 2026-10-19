Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
19 de octubre de 2026
84°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Balean a mujer en oficina médica en Villalba

La víctima fue herida por un hombre que luego se quitó la vida

19 de octubre de 2026 - 9:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos se reportaron en una oficina médica ubicada en el casco urbano de Villalba. (david.villafane@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer resultó herida por un hombre que le disparó en la mañana de hoy, lunes, en Villalba, informó la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados poco después de las 8:00 de la mañana, en el consultorio de un doctor, ubicada en el kilómetro 2.5 de la carretera PR-547, en el barrio Aceituna.

La mujer fue transportada por paramédicos. De inmediato no se tenían detalles de su condición de salud.

Mientras, el presunto agresor, después de atacar a la víctima, quien presuntamente era su pareja, se quitó la vida en la misma oficina médica, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

“En la oficina de un doctor en el pueblo de Villalba, entró un hombre y le realiza disparo a una fémina, que entendemos que era su pareja. Ella tiene signos vitales. Él se dispara y murió en la oficina”, sostuvo Justiniano.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsCIC
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 19 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: