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Ocupan auto vinculado con el asesinato de maestro en Santa Isabel

La intervención culminó con el arresto de tres personas y la ocupación de una pistola, ocho cargadores y 183 municiones

18 de octubre de 2026 - 10:27 AM

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Cecil Lewis Matías, fue baleado calle Luis Muñoz Rivera final, en Santa Isabel, mientras recogía donaciones para adultos mayores. (Captura de Facebook)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Agentes de la División de Vehículos Hurtados de Ponce, en coordinación con personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), ocuparon el pasado miércoles un automóvil que podría estar vinculado con el asesinato del maestro de educación física y líder comunitario Cecill Lewis Matías, ocurrido el 6 de octubre en Santa Isabel.

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El vehículo, descrito como un Ford Escort del año 2021, fue ocupado por la Policía mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen.

Un portavoz de la Policía confirmó a El Nuevo Día que la ocupación del automóvil está relacionada con el asesinato del maestro.

Durante la intervención, las autoridades también arrestaron a un hombre de 19 años, una mujer de 21 años y un menor de 16 años.

A los detenidos les ocuparon una pistola Glock calibre 9 milímetros, ocho cargadores Glock y 183 municiones del mismo calibre.

Las autoridades no han revelado las identidades de los arrestados. Mientras que la investigación continúa y el caso sería consultado con el fiscal de turno para determinar la posible radicación de cargos.

La pesquisa estuvo a cargo del agente Héctor Vázquez Morales y la agente Sandy Burgos Rodríguez, ambos adscritos a la División de Vehículos Hurtados de Ponce.

Lewis Matías, de 49 años, fue baleado durante la tarde del 6 de octubre en la calle Monserrate, cerca de la plaza pública, en Santa Isabel, mientras recogía donaciones para adultos mayores.

Según el informe preliminar, el crimen ocurrió a las 2:19 p.m., cuando Lewis Matías caminaba con dos bolsas grandes en las manos hacia su guagua Toyota Tacoma. En ese momento, fue emboscado por gatilleros que le dispararon y le causaron la muerte.

El maestro era el fundador del Centro Fuente de Esperanza Inc., en Santa Isabel.

En una entrevista con el programa “Lo de Hoy”, de El Nuevo Día, el superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que el asesinato ocurrió a primeras horas de la tarde y que los investigadores recuperaron múltiples casquillos de bala.

“Todavía estamos investigando cuál fue el móvil, qué había atrás, cuál fue la razón, porque cuando empezamos a desarrollar esas investigaciones podemos dar con las personas responsables sabiendo exactamente y eso se desarrolla basado en las entrevistas de vecinos, conocidos”, expresó González.

“Estamos temprano en la investigación, pero como todas las investigaciones, es prioridad para la Policía de Puerto Rico”, puntualizó.

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