En condición de cuidado motorista tras choque en Toa Baja
El incidente fue reportado en la carretera PR-867
19 de octubre de 2026 - 6:46 AM
19 de octubre de 2026 - 6:46 AM
Un motorista se encuentra en condición grave tras un choque en la noche de ayer, domingo, en Toa Baja, informó la Policía.
El incidente fue reportado a eso de las 9:33 p.m., en el kilómetro 3.5 de la carretera PR-867, en Toa Baja.
Según la información preliminar, la conductora de una Toyota Tacoma, del año 2019, realizó un viraje indebido e invadió el carril por el que transitaba el motorista de 26 años, quien viajaba en una motora Suzuki DR-Z400 del 2024.
“Como resultado de la maniobra, el motociclista perdió el control del manubrio e impactó la guagua. A consecuencia de la colisión, salió expulsado y sufrió heridas de gravedad”, indicó el informe policiaco.
Agregó que “recibió asistencia de paramédicos y fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde el médico de turno indicó que su condición de salud era de cuidado”.
Como parte de la investigación, a la conductora de la Toyota Tacoma se le realizó una prueba de alcohol, cuyo resultado fue de 0.00 %.
El agente Reinaldo Tallado, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Bayamón, se hizo cargo de la investigación en unión a la fiscal Verónica Ortiz, quien ordenó la ocupación de ambos vehículos.
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