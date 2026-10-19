En condición de cuidado motorista tras choque en Toa Baja

Un motorista se encuentra en condición grave tras un choque en la noche de ayer, domingo, en Toa Baja, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de las 9:33 p.m., en el kilómetro 3.5 de la carretera PR-867, en Toa Baja.

Según la información preliminar, la conductora de una Toyota Tacoma, del año 2019, realizó un viraje indebido e invadió el carril por el que transitaba el motorista de 26 años, quien viajaba en una motora Suzuki DR-Z400 del 2024.

“Como resultado de la maniobra, el motociclista perdió el control del manubrio e impactó la guagua. A consecuencia de la colisión, salió expulsado y sufrió heridas de gravedad”, indicó el informe policiaco.

Agregó que “recibió asistencia de paramédicos y fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde el médico de turno indicó que su condición de salud era de cuidado”.

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Como parte de la investigación, a la conductora de la Toyota Tacoma se le realizó una prueba de alcohol, cuyo resultado fue de 0.00 %.