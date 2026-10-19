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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En condición de cuidado motorista tras choque en Toa Baja

El incidente fue reportado en la carretera PR-867

19 de octubre de 2026 - 6:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se informó que la condición de la víctima es estable. (Archivo / GFR Media)
El agente Reinaldo Tallado, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Bayamón, se hizo cargo de la investigación.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un motorista se encuentra en condición grave tras un choque en la noche de ayer, domingo, en Toa Baja, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de las 9:33 p.m., en el kilómetro 3.5 de la carretera PR-867, en Toa Baja.

Según la información preliminar, la conductora de una Toyota Tacoma, del año 2019, realizó un viraje indebido e invadió el carril por el que transitaba el motorista de 26 años, quien viajaba en una motora Suzuki DR-Z400 del 2024.

“Como resultado de la maniobra, el motociclista perdió el control del manubrio e impactó la guagua. A consecuencia de la colisión, salió expulsado y sufrió heridas de gravedad”, indicó el informe policiaco.

Agregó que “recibió asistencia de paramédicos y fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde el médico de turno indicó que su condición de salud era de cuidado”.

Como parte de la investigación, a la conductora de la Toyota Tacoma se le realizó una prueba de alcohol, cuyo resultado fue de 0.00 %.

El agente Reinaldo Tallado, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Bayamón, se hizo cargo de la investigación en unión a la fiscal Verónica Ortiz, quien ordenó la ocupación de ambos vehículos.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoToa Baja
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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