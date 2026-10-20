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Neurólogos evaluarán a la mujer baleada en una oficina médica en Villalba

Tras ser atacada a tiros, se encontraba en condición de gravedad

20 de octubre de 2026 - 9:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mujer fue transportada por paramédicos a una institución hospitalaria del sur, pero luego fue transferida al Centro Médico de Río Piedras en condición “delicada”. (Carlos Rivera Giusti)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Facultativos en el Centro Médico de Río Piedras trabajan para asistir a una mujer de 49 años que llegó en condición de gravedad luego de ser baleada por un hombre que se quitó la vida ayer, lunes, en Villalba.

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El director médico de la Administración de Servicios Médico (ASEM), Israel Ayala, indicó que la paciente se encuentra “admitida en el servicio de trauma”.

“Está recibiendo el tratamiento por los especialistas consultados. Actualmente está entrando un equipo médico que evalúa los casos específicos sobre daños neurológicos”, explicó Ayala en entrevista con WAPA TV.

Asimismo, señaló que “se está asistiendo con ventilación mecánica y brindando el apoyo básico” y que “al presente, los cirujanos no han ofrecido la alternativa quirúrgica, porque la paciente no cualifica para ello”.

“Se le sigue dando el apoyo necesario para ver si responde”, apuntó.

Ayala había indicado ayer a medios televisivos que la víctima había recibido dos heridas de bala “en áreas anatómicas muy sensibles”.

Los hechos

El incidente fue reportado poco después de las 8:00 a.m. del lunes, en el consultorio de un médico, en el kilómetro 2.5 de la PR-547, en el barrio Aceituna del mencionado pueblo.

La mujer fue transportada por paramédicos a una institución hospitalaria del sur, pero luego fue transferida al Centro Médico de Río Piedras en condición “delicada”.

Mientras, el presunto agresor fue identificado como Ángel J. Torres Colón, de 61 años. Después de atacar a la víctima, se quitó la vida en la misma oficina médica, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, Daniel Justiniano.

“Esto ocurre a las 8:03 de la mañana”, apuntó el oficial, quien detalló que Colón Torres había llegado al consultorio médico “para atenderse. Cuando ella le está tomando los vitales... ya hay cierta relación de amistad... sucede que le dispara y luego se dispara él”.

Además, dijo que “surge de la investigación que tenían una relación de amistad”, pero de la investigación surgió que el hombre la acechaba.

“Ella había decidido terminar la relación (de amistad), y lo tenía bloqueado de diferentes redes sociales”, explicó.

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Breaking NewsCentro MédicoVillalbaviolencia machista
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