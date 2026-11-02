¿Tu pueblo está en la lista? Estos son los trabajos de LUMA Energy que podrían afectar el servicio eléctrico esta semana
Conoce los comunidades impactadas por la empresa en la semana del 2 al 8 de noviembre
2 de noviembre de 2026 - 9:49 AM
2 de noviembre de 2026 - 9:49 AM
La empresa LUMA Energy realizará trabajos de mejorar planificadas esta semana - del 2 al 8 de noviembre- en varios municipios, lo que podría causar interrupciones temporales en el suplido de energía eléctrica en algunas comunidades de la isla.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, sostuvo la empresa.
Además de los trabajos programados, LUMA Energy también realizará mejoras al sistema que no provocarán interrupciones.
Instalación de aparatos automatizados
Requerido por cliente
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Nueva construcción
Requerido por cliente
Reparación y mantenimiento del sistema soterrado
Remueve vegetación peligrosa
Reparación de puntos calientes
Restauración y modernización de subestaciones
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Remueve vegetación peligrosa
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Instalación de aparatos automatizados
Remueve vegetación peligrosa
Reparación de puntos calientes
Reparación y mantenimiento del sistema soterrado
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Remueve vegetación peligrosa
Requerido por cliente
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Restauración y modernización de subestaciones
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
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