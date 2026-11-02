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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Tu pueblo está en la lista? Estos son los trabajos de LUMA Energy que podrían afectar el servicio eléctrico esta semana

Conoce los comunidades impactadas por la empresa en la semana del 2 al 8 de noviembre

2 de noviembre de 2026 - 9:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las brigadas de LUMA Energy recorrerán varios municipios esta semana. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La empresa LUMA Energy realizará trabajos de mejorar planificadas esta semana - del 2 al 8 de noviembre- en varios municipios, lo que podría causar interrupciones temporales en el suplido de energía eléctrica en algunas comunidades de la isla.

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Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, sostuvo la empresa.

Además de los trabajos programados, LUMA Energy también realizará mejoras al sistema que no provocarán interrupciones.

A continuación un listado:

Lunes, 2 de noviembre de 2026

Instalación de aparatos automatizados

  • San Germán - Carr. 348 Calle Arturo Carrera, Bo. Rosario

Requerido por cliente

  • Guaynabo - Guaynabo Recycling Expreso Oneill.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Aibonito - PR-724 Barriada San Luis & Ext. San Luis.
  • San Juan - Bo. Caimito Bajo, Urb. Milaville, Camino las Velazquez, Urb. Hillside

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Gurabo - PR-941 Bo. Jaguas Sector los Paganes, Lomas, los Marquez, la Agricola, Guillermo Flores, los Perez, las Vistas, Isidoro Vazquez & los Oyola. Res. Luis C. Echevarria & Urb. O’Reilly Calle 2.,
  • Mayagüez - Sec. Paris
  • Carolina - Villa San Anton, Urb. Paseo Alambra, Urb. Paseo del Prado, San Anton, Bo Saint Just Carr. 848
  • Río Grande - Urb. Rio Grande Estates Calle 9, Ave. B, Calle 27, Calle 28, Calle 29, Calle 30, Ave. de la Monarquia & Rio Grande Apartments.

Martes, 3 de noviembre de 2026

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Aguadilla - PR-2 KM 122.5 Interiro Bo. Caimital Alto, Villa Avelina, Rooms To Go, Imperial Brides, Coffee Masters & Funeraria Hernandez Rivera.
  • Naranjito - Bo. Cedro Abajo Sector Higuillales
  • Aibonito - Calles Palestina y Emaus en Barriada. San Luis
  • Caguas - Urb. Idamaris Gardens Calles Carlos M. Medina, Angelino Fuentes, William Santiago & Juan M. Morales, Urb. Villa Borinquen, J 27 Calle Yaquez
  • Gurabo - Carr. 941 KM 11.3 Calle Hacienda El Piñon
  • Maricao - Carr. 366 Bo. Indiera Fria
  • Río Grande - Bo las Tres T Rio Grande, Car 3 R967 K1 H5 Int, Urb. Rio Grande Estates Calle 9, Ave. de la Monarquia, Calle 31, 32 & 33, Urb. Rio Grande Estates Iii.
  • Sabana Grande - Cem. Cementerio Municipal Masónico de Sabana Grande, Edu. Escuela José A. Castillo, Edu. Escuela José R. Gaztambide, Edu. Escuela Rosendo Matiénzo Cintrón, Res. Residencial José Castillo Mercado, Sect. la Máquina, Urb. Alturas de San José, Urb. Estancias de San Andrés, Urb. Estancias de Villa Alba, Urb. Extensión Jardines de Villa Alba, Urb. Extensión San José 1, Urb. Extensión San José 2, Urb. Extensión San José 3, Urb. la Alborada, Urb. Praderas del Río Flores, Urb. Residencial Sabana, Urb. San Antonio, Urb. San Isidro, Urb. San José, Urb. Santa Ana, Urb. Santa Elena, Urb. Villa Flores

Nueva construcción

  • Florida - Casco Urbano Pueblo Florida, Urb Estancias de Arroyo, Parc Arroyo, Urb las Flores, Parc Yanes 3ra, 2da, 1era Seccion, Sect la Ceiba-Florida Adentro, Parc Selgas Sect la Charca, Estancias de Ceiba, Reparto la Ceiba

Requerido por cliente

  • Bayamón - Lotes 6,7 y 8 en Urb. Dorado Country States

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

  • Bayamón - Calle Licenciado Juan Nevarez Santiago y Calle # 33 en Urb. Caparra

Remueve vegetación peligrosa

  • Barranquitas - PR-152 KM 2.6 Interior Bo. Quebradillas.
  • Bayamón - Condominio Park East Sector El Volcan
  • Patillas - Bo. Real Sector Mulas
  • Ponce - Corral Viejo, Ponce

Reparación de puntos calientes

  • San Juan - Urb. Alturas de San Patricio, Com. International Chemtex, Edu. Escuela Elemental Rafael Hernández Marín, Urb. Summit Hillscom. Gasolinera Puma, Edu. Colegio Santa María, Edu. Escuela Superior Gabriela Mistral, Urb. Caparra Terrace, Urb. la Rivieracom. Computer House, Com. Estacionamiento, Com. Ewco Electromecánica-Mecánica, Com. la Lucense Bakery, Com. los Pioneros, Com. Pisc, Com. School & Office Supplies, Com. Turbo Center, Edu. Escuela Superior Gabriela Mistral, Urb. Caparra Heights, Urb. Caparra Terrace, Urb. Puerto Nuevo, Urb. Caparra Terrace Are. Parque Pasivo de Golden Gate, Urb. Golden Gate, Urb. San Patricio, Cmpg. San Patricio Forest, Com. Pompis Store, Edu. Escuela Elemental República El Salvador, Fge. Instituto del Dengue, Urb. Caparra Heights, Urb. Puerto Nuevo Cmpg. Army Reserve Center, Cmpg. San Patricio Forest, Edu. Escuela Elemental Eugenio María de Hostos, Fge. Estación de Bomberos de San Juan, Fge. Instituto del Dengue, Urb. Caparra Terrace, Cond. Meadws Towers, Cond. Parkside, Urb. Caparra Hills, Urb. los Caobos, Urb. Parkside, Urb. Summit Hills

Restauración y modernización de subestaciones

  • Peñuelas - Sectores Ceboruco y Pueblito, Comunidad Tallaboa, Sector El Boquete, Urbanizaciones: El Peñon, Mansiones de Puerto Galexda, Vista Bahía, Fge. Cárcel las Cucharas

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Aibonito - Barriada San Luis, Calle Palestina
  • Guayama - Sectores: Villoda, Algarrobo, Vietnan en Bo. Corazon, Bo. Machete

Miércoles, 4 de noviembre de 2026

Remueve vegetación peligrosa

  • Aguas Buenas - Escuela Ezequiel Ramos,
  • Arroyo - Bo. Yaurel
  • Guayama - Jardines de la Reina, Caminos Blancos
  • San Juan - Urb El Comandante Calles Nicolas Aguayo, Antonio Arche, Antonio de los Reyes, Jose Gil de Lamadrid, Maria Bustamante, Carmen Hernandez

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Aguadilla - Urb. El Prado #49 Calle Ana Acosta
  • Quebradillas - Sector los Aquinos, Carr.453, Bo. Guajataca, Vistas del Lago, Soller, Bo. Cibao
  • Caguas - Bda. Morales, Sector El Campito, Urb. Terralinda, Calles Barcelona, Sevilla, Zaragoza
  • Gurabo - PR-9945 Bo. Celada, Celada Centro Sector los Chinos Norte & Sur.
  • Cabo Rojo - Calle Carmen, Boqueron
  • Carolina - Villa San Anton, Urb. Paseo Alambra, Urb. Paseo del Prado, San Anton, Bo Saint Just Carr. 848

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Camuy - Calles Ramon Caban y Infason Camuy Pueblo.
  • Dorado - Calle Jose de Diego Bo. Martorell
  • Aibonito - Bda San Luis Sinai 208
  • Coamo - Bo Santa Ana, Urb Hacienda Santa Ana, Urb los Flamboyanes, Urb los Flamboyanes G 25, Bo Pasto/sec Santa Ana, Santa Ana Sector Patillas, Santa Ana Sector Patillas, Bo Pasto Sta Ana/sect Parcelit, Pasto Santa Ana /sect Guabaros, Bo Pasto Santa Ana/quenepo,
  • Mayagüez - Calle Liceo, Calle Manatiales, Superercado Napo Velezela Luis Muñoz Rivera. Urb Quintas de San Fco, Bo. Manantiales, Bo. Quebrada Grande, Bo Buena Vista,

Jueves, 5 de noviembre de 2026

Instalación de aparatos automatizados

  • Añasco - Bo. Casey Añasco, Sector Mata Orsini, Carr. 406 KM 2.3

Remueve vegetación peligrosa

  • Comerío - Residencial Manuel Martorell en Bo. Passarel, Carr.778 Km.0.
  • Bayamón - Calles 14 & 15 en Uranizacion Bayamon Gardens
  • Guaynabo - Urb. Valle Escondido.
  • Fajardo - Bo Quebrada Fajardo, Bo Espantasueño, Bo Florencio, Camino los Chicos
  • Patillas - Bo. Real Sector Mulas

Reparación de puntos calientes

  • San Juan - Urb. Alturas de San Patricio, Com. International Chemtex, Edu. Escuela Elemental Rafael Hernández Marín, Urb. Summit Hillscom. Gasolinera Puma, Edu. Colegio Santa María, Edu. Escuela Superior Gabriela Mistral, Urb. Caparra Terrace, Urb. la Rivieracom. Computer House, Com. Estacionamiento, Com. Ewco Electromecánica-Mecánica, Com. la Lucense Bakery, Com. los Pioneros, Com. Pisc, Com. School & Office Supplies, Com. Turbo Center, Edu. Escuela Superior Gabriela Mistral, Urb. Caparra Heights, Urb. Caparra Terrace, Urb. Puerto Nuevo, Urb. Caparra Terrace Are. Parque Pasivo de Golden Gate, Urb. Golden Gate, Urb. San Patricio, Cmpg. San Patricio Forest, Com. Pompis Store, Edu. Escuela Elemental República El Salvador, Fge. Instituto del Dengue, Urb. Caparra Heights, Urb. Puerto Nuevo Cmpg. Army Reserve Center, Cmpg. San Patricio Forest, Edu. Escuela Elemental Eugenio María de Hostos, Fge. Estación de Bomberos de San Juan, Fge. Instituto del Dengue, Urb. Caparra Terrace, Cond. Meadws Towers, Cond. Parkside, Urb. Caparra Hills, Urb. los Caobos, Urb. Parkside, Urb. Summit Hills

Reparación y mantenimiento del sistema soterrado

  • San Juan - Milla de Oro Hato Rey

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Caguas - Urb. Valle Tolima, Ave. Ricky Seda, Calles: Miguel A. Gomez, Benito Rodriguez, Salustiana Colon Vda de Ortiz en Urb. Valle Tolima.
  • Gurabo - Bo. Masas Ii, PR-181 Ramal PR-945 KM 17.8 Interior, Sector los Torres & Goyo Marquez.
  • Río Grande - Bo las Tres T Rio Grande, Car 3 R967 K1 H5 Int

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Patillas - Bo. los Rios Sector los Morales
  • San Juan - Ave. Franklin D. Roosevelt, Urb. Industrial Tres Monjitas Calle O’Neill.

Viernes, 6 de noviembre de 2026

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Aibonito - Bda San Luis Sinai 208

Remueve vegetación peligrosa

  • Arroyo - Bo. Yaurel​

Requerido por cliente

  • Toa Baja - PR-165 KM 12.3 Bo. Rio Lajas, Sector Parcelas 75, Calle 6 & Calle 5.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • San Lorenzo - Parcelas Bo. Hato, Carr 183 Km6.1
  • Carolina - Villa San Anton, Urb. Paseo Alambra, Urb. Paseo del Prado, San Anton, Bo Saint Just Carr. 848

Sábado, 7 de noviembre de 2026

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

  • Cayey - Sub. 3681-1, 3681-2 Nampac de P.r., Sub. 3677 Pharmaparc
  • San Juan - Esq Bolivar, Ave Fdez Juncos, Ave Fdez Juncos

Restauración y modernización de subestaciones

  • San Lorenzo - Come. Plaza Buxo, Sect. Arill, Sect. Asia, Sect. Bezares, Sect. Salvatierra, Sect. la Represa, Sect. los Alverios, Sect. los Carrasquillo, Sect. los Velázquez, Sect. María Vallejo, Sect. Miguel Sánchez, Sect. Orosco, Sect. Rafael Colón, Sect. Rancho Quintana, Sect. Río Playita, Urb. Alturas de San Lorenzo, Urb. Bosque Llano, Urb. Haciendas de Cerro Gordo, Urb. Jardines de Cerro Gordo, Urb. Monte Rey, Urb. Paseo de las Flores, Sect. Secundina Cruz Vázquez, Sect. Campo Flores, Sect. del Valle, Sect. El Acueducto, Sect. Hoyo Hondo, Sect. Josefa Domínguez, Sect. la Carmelita, Sect. la Marina, Sect. los Amigos, Sect. Camino Viejo, Sect. El Chaparral, Sect. El Mamey, Sect. los Contreras, Sect. los Fernández, Sect. los Gómez, Sect. los Montañez, Sect. los Morales, Sect. los Quintana, Sect. Querube, Sect. Rafael Colón, Sect. Terrazas de Florida, Urb. Hacienda Florida, Urb. Hacienda Florida 2, Sect. El Coco, Sect. los Flores, Urb. Vistas de Juncos, Parc. los Flamboyanes, Sect. Abreu, Sect. Campo Viejo, Sect. Contreras, Sect. El Zarzal, Sect. la Vía, Sect. los Gómez, Sect. Tacho Gómez, Urb. Ciudad Masso

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Río Grande - Bo las Tres T Rio Grande, Car 3 R967 K1 H5 Int
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