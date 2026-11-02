Cuatro estadounidenses y un canadiense entre los 69 muertos en accidente ferroviario en España

1 / 17 En fotos: la tragedia ferroviaria en España que ha dejado decenas de muertos

Más de 60 personas fallecieron este miércoles en un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local.

Juanma Jiménez