Cuatro estadounidenses y un canadiense entre los 69 muertos en accidente ferroviario en España
Las autoridades informaron que todavía tienen tres cuerpos pendientes de identificar
2 de noviembre de 2026 - 10:18 AM
2 de noviembre de 2026 - 10:18 AM
Cuatro estadounidenses y un canadiense figuran entre las 69 personas que murieron en el choque de trenes de alta velocidad en España ocurrido la semana pasada, informaron las autoridades.
Hasta el momento, se ha logrado identificar a 66 de las víctimas mortales, indicaron las autoridades el domingo por la noche.
La mayoría de los fallecidos —54 de las 69 víctimas— eran ciudadanos españoles. El accidente ocurrió el pasado miércoles, cuando un tren de alta velocidad impactó contra otro que se encontraba detenido sobre las vías.
Entre los extranjeros identificados que también murieron en el accidente ferroviario figuran ciudadanos de Francia, Japón, Argentina, México, Portugal, Túnez y República Checa, uno de cada país.
Las autoridades informaron que todavía tienen tres cuerpos pendientes de identificar y que hay tres personas reportadas como desaparecidas: dos australianos y un japonés.
El choque de trenes en la provincia de Toledo ocurrió apenas nueve meses después de otra colisión, más al sur, en la misma línea ferroviaria Madrid-Sevilla, que dejó 46 muertos. Ambos accidentes han sacudido la confianza en la red ferroviaria española, reconocida durante años por su rapidez y seguridad.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prometió llevar a cabo una investigación e implementar mejoras para recuperar la confianza en el sistema ferroviario, que transportó a unos 45 millones de pasajeros el año pasado, entre ellos millones de turistas.
El accidente de trenes ocurrió un mes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que Sánchez busca extender su mandato de ocho años. Ahora, el mandatario enfrenta cuestionamientos sobre la seguridad ferroviaria y las inversiones de sus gobiernos en la infraestructura española.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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