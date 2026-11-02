Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
2 de noviembre de 2026
87°Lluvias dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cuatro estadounidenses y un canadiense entre los 69 muertos en accidente ferroviario en España

Las autoridades informaron que todavía tienen tres cuerpos pendientes de identificar

2 de noviembre de 2026 - 10:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las grúas retiran los vagones siniestrados mientras los equipos de rescate buscan a las víctimas tras la colisión entre dos trenes en Urda, España. (Manu Fernandez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cuatro estadounidenses y un canadiense figuran entre las 69 personas que murieron en el choque de trenes de alta velocidad en España ocurrido la semana pasada, informaron las autoridades.

RELACIONADAS

Hasta el momento, se ha logrado identificar a 66 de las víctimas mortales, indicaron las autoridades el domingo por la noche.

La mayoría de los fallecidos —54 de las 69 víctimas— eran ciudadanos españoles. El accidente ocurrió el pasado miércoles, cuando un tren de alta velocidad impactó contra otro que se encontraba detenido sobre las vías.

Más de 60 personas fallecieron este miércoles en un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local.La portavoz regional, Esther Padilla, advirtió de que ese número “es posible que aumente”, sin detallar cuántos heridos puede haber, ya que los bomberos siguen trabajando en la zona.Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el momento en el que se produjo el accidente.
1 / 17 | En fotos: la tragedia ferroviaria en España que ha dejado decenas de muertos. Más de 60 personas fallecieron este miércoles en un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local. - Juanma Jiménez

Entre los extranjeros identificados que también murieron en el accidente ferroviario figuran ciudadanos de Francia, Japón, Argentina, México, Portugal, Túnez y República Checa, uno de cada país.

Las autoridades informaron que todavía tienen tres cuerpos pendientes de identificar y que hay tres personas reportadas como desaparecidas: dos australianos y un japonés.

El choque de trenes en la provincia de Toledo ocurrió apenas nueve meses después de otra colisión, más al sur, en la misma línea ferroviaria Madrid-Sevilla, que dejó 46 muertos. Ambos accidentes han sacudido la confianza en la red ferroviaria española, reconocida durante años por su rapidez y seguridad.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, prometió llevar a cabo una investigación e implementar mejoras para recuperar la confianza en el sistema ferroviario, que transportó a unos 45 millones de pasajeros el año pasado, entre ellos millones de turistas.

El accidente de trenes ocurrió un mes antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que Sánchez busca extender su mandato de ocho años. Ahora, el mandatario enfrenta cuestionamientos sobre la seguridad ferroviaria y las inversiones de sus gobiernos en la infraestructura española.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsEspañaMadridPedro SánchezTrenesChoque de trenesEstados UnidosCanadá
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: