Radican cargos contra hermano de Raphy Pina por supuesta amenaza de muerte contra su expareja

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra Víctor Manuel Pina Nieves, hermano del productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves, imputado de violación a la Ley 54-1989 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

Durante la vista de determinación de causa para arresto (Regla 6), el empresario, de 49 años y vecino de Bayamón, le señaló una fianza de $15,000, la cual prestó, siendo fichado y dejado en libertad bajo supervisión electrónica, informó la Policía de Puerto Rico.

Pina Nieves enfrenta cargos por infracción al Artículo 3.3 de la Ley 54, que tipifica como delito el maltrato mediante amenaza. Según la Policía, los hechos habrían ocurrido el 18 de octubre, cuando supuestamente amenazó de muerte a su expareja durante un incidente en Río Piedras.

“Tras los hechos, Pina Nieves fue arrestado por la Policía cerca del lugar de los hechos”, indicó la Uniformada.

Víctor Manuel Pina Nieves, hermano del productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves. (Suministrada)