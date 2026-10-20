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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra hermano de Raphy Pina por supuesta amenaza de muerte contra su expareja

A Víctor Manuel Pina Nieves se le fijó una fianza de $15,000, la cual prestó, informó la Policía

20 de octubre de 2026 - 4:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Víctor Manuel Pina Nieves, hermano del productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra Víctor Manuel Pina Nieves, hermano del productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves, imputado de violación a la Ley 54-1989 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica.

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Durante la vista de determinación de causa para arresto (Regla 6), el empresario, de 49 años y vecino de Bayamón, le señaló una fianza de $15,000, la cual prestó, siendo fichado y dejado en libertad bajo supervisión electrónica, informó la Policía de Puerto Rico.

Pina Nieves enfrenta cargos por infracción al Artículo 3.3 de la Ley 54, que tipifica como delito el maltrato mediante amenaza. Según la Policía, los hechos habrían ocurrido el 18 de octubre, cuando supuestamente amenazó de muerte a su expareja durante un incidente en Río Piedras.

“Tras los hechos, Pina Nieves fue arrestado por la Policía cerca del lugar de los hechos”, indicó la Uniformada.

Víctor Manuel Pina Nieves, hermano del productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves.
Víctor Manuel Pina Nieves, hermano del productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves. (Suministrada)

La vista preliminar quedó señalada para una fecha posterior, la cual no fue informada.

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Breaking NewsTribunalesPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSan JuanLey 54Raphy Pina
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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