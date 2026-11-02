El premio mayor del Powerball sube a $793 millones: así puedes jugar desde Puerto Rico
De acertar la combinación de seis números, el ganador podría recibir un pago único de $339.9 millones o 30 pagos anuales
2 de noviembre de 2026 - 1:59 PM
2 de noviembre de 2026 - 1:59 PM
Luego de que nadie acertara la combinación de seis números para obtener, el sábado, el Powerball, el premio mayor que se sorteará este lunes alcanzó los $793 millones.
De alguna persona acertar la combinación de esta noche, podría escoger entre recibir el premio en 30 pagos anuales o recibir el monto en un pago en efectivo de $339.9 millones, previo al pago de impuestos.
Aunque ninguna persona se ha llevado el premio mayor desde el 12 de agosto de 2026, los jugadores en Puerto Rico han tenido suerte con algunos de los premios secundarios. En el sorteo del sábado, incluso, una persona que compró su boleto en Player’s Café, en Bayamón, se llevó $150,000.
Según la página web del Powerball, otras 10 personas acertaron cuatro de los cinco números y la bola roja para llevarse el premio terciario con Power Play de $150,000.
En el sorteo del sábado, dos personas también se llevaron $1,000,000, cada una, por acertar los cinco números regulares y no el de la bola roja. Otra persona de Carolina del Norte se llevó $2,000,000 por acertar cinco bolos con Power Play.
Cada billete del Powerball cuesta $2. La probabilidad de acertar es una en 292,201,338.
Al comprarlo, se puede dejar una selección al azar en el establecimiento de lotería o, en una boleta, seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para los cinco bolos blancos. Para el bolo rojo, conocido como “Powerball”, debe seleccionar un número del 1 al 26.
A la jugada sencilla se le puede añadir el Power Play por $3, que multiplica los premios secundarios.
Asimismo, a la jugada de Powerball con Power Play se puede añardir el Double Play. En dado caso, el boleto costaría $4. En esta alternativa, tus números también participan en un segundo sorteo millonario. El primer premio fijo es de $10,000,000 y ocho categorías de premios secundarios.
El premio mayor del Powerball puede recibirse en un pago único, menor al premio anunciado para el “jackpot” o en unos desembolsos anuales por 29 años.
En cualquiera de las alternativas, no se incluyen los correspondientes pagos de impuestos federales ni locales.
El Powerball se sortea todos los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), desde el estudio de sorteos de la Lotería de Florida, en Tallahassee.
El ganador debe haber acertado los cuatro bolos blancos, indistintamente del orden, y el bolo rojo.
Aparte del “jackpot”, hay otras maneras de ganar en el Powerball con premio que van desde $4 hasta $2,000,000.
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