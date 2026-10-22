Cae premio de $100,000 en Puerto Rico: verifica tu boleto del Powerball

Un boleto comprado en Puerto Rico se pegó con $100,000 en el sorteo de la noche de ayer, miércoles, del Powerball.

La persona agraciada logró el premio en una jugada de Power Play, después de que salieran los números ganadores 1, 21, 44, 50, 57 y el bolo rojo 5.

La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, informó que la jugada se realizó de manera manual en el establecimiento Winners Corner, ubicado en el municipio de Carolina.

“Felicitamos a quien resultó agraciado en este sorteo de Powerball y esperamos que disfrute de esta gran noticia. Asimismo, reiteramos a todos nuestros jugadores la importancia de mantener siempre presente el juego responsable”, expresó Hernández Olivo.

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En la modalidad de Double Play, cinco personas se llevaron premios de $500, mientras que nadie se llevó el premio principal.

Para el próximo sorteo de Powerball, que se celebrará el sábado, 24 de octubre, el premio mayor asciende a un estimado de $674 millones.