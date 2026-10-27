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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Hay suerte! Se llevan premio de $150,000 del Powerball en Puerto Rico: te decimos dónde

El próximo sorteo se celebrará el miércoles y el bote asciende a un estimado de $716 millones

27 de octubre de 2026 - 7:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El próximo sorteo se celebrará el miércoles, 28 de octubre y el premio mayor acumulado asciende a un estimado de $716 millones. (Jenny Kane)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un premio secundario del Powerball de $150,000 cayó el lunes en la avenida José Villares en Caguas, según un comunicado de prensa emitido por el Negociado de la Lotería de Puerto Rico.

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Según la información, el boleto ganador se vendió en el garaje VP Racing Fuels.

“Nos alegra continuar anunciando premios en diferentes pueblos de Puerto Rico. Esperamos que estos $150,000 sean de gran ayuda para la persona afortunada y que pueda aprovecharlos para cumplir algunas de sus metas”, expresó Heidi Hernández Olivo.

De acuerdo a la página oficial del Powerball, los números ganadores del lunes fueron 18, 26, 49, 50, 54 y la bola roja con 1.

El próximo sorteo se celebrará el miércoles, 28 de octubre y el premio mayor acumulado asciende a un estimado de $716 millones.

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Breaking NewsLotería de Puerto RicoPowerball en Puerto RicoPowerball
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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