¡Hay suerte! Se llevan premio de $150,000 del Powerball en Puerto Rico: te decimos dónde

Un premio secundario del Powerball de $150,000 cayó el lunes en la avenida José Villares en Caguas, según un comunicado de prensa emitido por el Negociado de la Lotería de Puerto Rico.

Según la información, el boleto ganador se vendió en el garaje VP Racing Fuels.

“Nos alegra continuar anunciando premios en diferentes pueblos de Puerto Rico. Esperamos que estos $150,000 sean de gran ayuda para la persona afortunada y que pueda aprovecharlos para cumplir algunas de sus metas”, expresó Heidi Hernández Olivo.

De acuerdo a la página oficial del Powerball, los números ganadores del lunes fueron 18, 26, 49, 50, 54 y la bola roja con 1.