¡Hay nuevo millonario! Boleto del Powerball se pega con $2 millones en Puerto Rico

Un boleto en Puerto Rico se pegó con $2 millones en el sorteo del Powerball en la noche de ayer, lunes.

De acuerdo con el portal de la lotería estadounidense, el agraciado logró acertar la combinación en la modalidad de “Power Play”.

Se trató del premio más cuantioso en el sorteo del lunes, pues nadie acertó el premio principal que ascendió a $349 millones.

Mientras, cuatro personas en Puerto Rico se llevaron premios de $300 en esa misma modalidad.

Los números que salieron de la tómbola del Powerball fueron 17, 21, 29, 42, 49 y el bolo rojo.

Por su parte, otros dos boletos ganaron $500 en Double Play.

Bajo Double Play, los números ganadores fueron 11, 20, 26, 43 y 46, con el bolo rojo 18.

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