¿Jugaste? Boleto en Puerto Rico se pega con $50,000 en el Powerball

Un jugador en Puerto Rico se pegó con $50,000 en el sorteo de la noche de ayer, sábado, del Powerball.

De acuerdo con el portal de la lotería estadounidense, el boleto resultó premiado en la modalidad de Power Play, que permite multiplicar premios.

Los números ganadores fueron 12, 13, 24, 32, 35 y el bolo rojo 24. De momento, no se ha revelado en qué municipio se vendió este boleto premiado con $50,000.

Además del premio de $50,000, unos 35 jugadores en Puerto Rico se llevaron premios de $300.

Resultados del Powerball para jugadores en Puerto Rico del sorteo del sábado, 17 de octubre de 2026. ((Captura/Powerball))

Mientras que nadie acertó el premio principal que aumentó a $586 millones, aunque un boleto ganador de $1 millón se vendió en el estado de Maryland.

De acuerdo al portal del sorteo del Powerball, si una persona resulta ganadora del premio principal tiene la opción de recibir un pago en efectivo de $247 millones.

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Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

El Powerball es un sorteo millonario donde participan 45 estados de Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes y se celebra cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59pm hora del Este de Estados Unidos.

Las personas pueden jugar seleccionando cinco números (bolos blancos) del 1 al 69 y luego un número (bolo rojo) del 1 al 26 para el bolo adicional llamado Powerball.

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