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¿Jugaste? Boleto en Puerto Rico se pega con $50,000 en el Powerball

Un boleto premiado por esa cantidad se vendió en la isla, según el sitio web del sorteo

18 de octubre de 2026 - 8:44 AM

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El Powerball es un sorteo millonario donde participan 45 estados de Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes. (Pablo Martínez Rodríguez)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un jugador en Puerto Rico se pegó con $50,000 en el sorteo de la noche de ayer, sábado, del Powerball.

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De acuerdo con el portal de la lotería estadounidense, el boleto resultó premiado en la modalidad de Power Play, que permite multiplicar premios.

Los números ganadores fueron 12, 13, 24, 32, 35 y el bolo rojo 24. De momento, no se ha revelado en qué municipio se vendió este boleto premiado con $50,000.

Además del premio de $50,000, unos 35 jugadores en Puerto Rico se llevaron premios de $300.

Resultados del Powerball para jugadores en Puerto Rico del sorteo del sábado, 17 de octubre de 2026.
Resultados del Powerball para jugadores en Puerto Rico del sorteo del sábado, 17 de octubre de 2026. ((Captura/Powerball))

Mientras que nadie acertó el premio principal que aumentó a $586 millones, aunque un boleto ganador de $1 millón se vendió en el estado de Maryland.

De acuerdo al portal del sorteo del Powerball, si una persona resulta ganadora del premio principal tiene la opción de recibir un pago en efectivo de $247 millones.

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El Powerball es un sorteo millonario donde participan 45 estados de Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes y se celebra cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59pm hora del Este de Estados Unidos.

Las personas pueden jugar seleccionando cinco números (bolos blancos) del 1 al 69 y luego un número (bolo rojo) del 1 al 26 para el bolo adicional llamado Powerball.

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

---

El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, puede comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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