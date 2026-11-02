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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece conductor de camión de LUMA Energy tras caer por un barranco en Villalba

El tránsito en la PR-547 está cerrado al tránsito

2 de noviembre de 2026 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Camión de LUMA Energy volcado en Villalba. (Municipio de Villalba)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El conductor de un camión del consorcio LUMA Energy falleció en un accidente que es investigado por las autoridades desde la tarde de hoy, lunes, en Villalba.

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El incidente fue reportado a eso de las 2:09 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la PR-547, en el sector El Chichón del mencionado municipio.

De acuerdo con la información preliminar ofrecida por la Comandancia de la Policía para la región de Ponce, un camión de LUMA se volcó, cayendo por un barranco y dejando a su conductor muerto.

“Personal de la Policía y Manejo de Emergencia municipal se encuentra en el lugar atendiendo la situación”, señaló el Municipio de Villalba.

“Exhortamos a los conductores a seguir las instrucciones de las autoridades. Solicitamos mantener despejada el área para facilitar las labores de respuesta”, agregó.

Por su parte, LUMA Energy indicó que buscaba información para ofrecer públicamente.

“Nuestro equipo respondió de inmediato a un incidente ocurrido en Villalba que involucró a un vehículo de LUMA y se encuentra atendiendo la situación conforme a los protocolos establecidos. Nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, mientras continuamos atentos al desarrollo de la situación”, indicó el consorcio en declaraciones escritas.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoVillalba
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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