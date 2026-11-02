Fallece conductor de camión de LUMA Energy tras caer por un barranco en Villalba

El conductor de un camión del consorcio LUMA Energy falleció en un accidente que es investigado por las autoridades desde la tarde de hoy, lunes, en Villalba.

El incidente fue reportado a eso de las 2:09 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la PR-547, en el sector El Chichón del mencionado municipio.

De acuerdo con la información preliminar ofrecida por la Comandancia de la Policía para la región de Ponce, un camión de LUMA se volcó, cayendo por un barranco y dejando a su conductor muerto.

“Personal de la Policía y Manejo de Emergencia municipal se encuentra en el lugar atendiendo la situación”, señaló el Municipio de Villalba.

“Exhortamos a los conductores a seguir las instrucciones de las autoridades. Solicitamos mantener despejada el área para facilitar las labores de respuesta”, agregó.

Por su parte, LUMA Energy indicó que buscaba información para ofrecer públicamente.