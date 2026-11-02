Lluvias vespertinas provocan advertencia de inundaciones para varios pueblos

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones ante fuertes lluvias vespertinas reportadas en distintas zonas de Puerto Rico.

Los municipios bajo advertencia son: Isabela, Moca y San Sebastián hasta las 4:45 p.m. y Aguada, Añasco y Rincón hasta las 5:00 p.m.

De acuerdo al boletín emitido por el SNM, al menos una pulgada y media de lluvia ya cayó en los pueblos afectados y se espera que entre una a dos pulgadas adicionales.

“En terrenos montañosos hay quebradas que son potencialmente peligrosas en fuertes lluvias. No intente cruzar puentes inundados. Encuentre una ruta alterna”, exhortó el SNM.