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85°Probabilidad de lluvias y tronadas
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Lluvias vespertinas provocan advertencia de inundaciones para varios pueblos

Al menos una pulgada y media de lluvia ya cayó en los municipios afectados

2 de noviembre de 2026 - 3:39 PM

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De acuerdo al boletín emitido por el Servicio Nacional de Meteorología, al menos una pulgada y media de lluvia ya cayó en los pueblos afectados y se espera que caiga entre una a dos pulgadas adicionales. (Carlos Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones ante fuertes lluvias vespertinas reportadas en distintas zonas de Puerto Rico.

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Los municipios bajo advertencia son: Isabela, Moca y San Sebastián hasta las 4:45 p.m. y Aguada, Añasco y Rincón hasta las 5:00 p.m.

De acuerdo al boletín emitido por el SNM, al menos una pulgada y media de lluvia ya cayó en los pueblos afectados y se espera que entre una a dos pulgadas adicionales.

“En terrenos montañosos hay quebradas que son potencialmente peligrosas en fuertes lluvias. No intente cruzar puentes inundados. Encuentre una ruta alterna”, exhortó el SNM.

Las inundaciones son provocadas por tormentas eléctricas con tronadas sobre los municipios mencionados.

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Breaking NewsLluviaInundacionesServicio Nacional de MeteorologíaAdvertencia de inundacionesTiempo en Puerto RicoTiempoMeteorología
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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