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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Piden ayuda para identificar a hombre sospechoso de fraude contra una adulta mayor en Guayama

El sospechoso habría convencido a una mujer de pagar una deuda atribuida a su hijo fallecido

2 de noviembre de 2026 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía de Puerto Rico busca a este hombre por un alegado fraude cometido contra una mujer de 69 años en Guayama. (Suministrada)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Las autoridades solicitaron colaboración ciudadana para identificar y localizar a un hombre sospechoso de cometer fraude contra una mujer de 69 años en Guayama.

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Según el informe de la Policía de Puerto Rico, la adulta mayor fue contactada por el hombre mediante llamadas y mensajes de texto, en los que indicaba que el hijo fallecido de la mujer mantenía una deuda pendiente de pago.

Luego, el sospechoso llegó hasta la residencia de la mujer, quien le entregó $4,000 en efectivo.

En la foto que compartió la Policía, se ve a un hombre de mediana estatura, piel blanca, cabello corto negro y barba. Asimismo, vestía una camiseta y pantalón negro. En la mano izquierda llevaba un sobre blanco.

De tener información que ayude al esclarecimiento de este caso, puede comunicarse al 787-866-2020 extensión 1550, 1451 y 1620, con el agente Carlos Rodríguez o a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico 787-343-2020.

Todas las llamadas serán tratada de manera confidencial.

Tags
Policía de Puerto RicofraudeGuayamaAdultos mayores
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
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Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
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