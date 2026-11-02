Piden ayuda para identificar a hombre sospechoso de fraude contra una adulta mayor en Guayama

Las autoridades solicitaron colaboración ciudadana para identificar y localizar a un hombre sospechoso de cometer fraude contra una mujer de 69 años en Guayama.

Según el informe de la Policía de Puerto Rico, la adulta mayor fue contactada por el hombre mediante llamadas y mensajes de texto, en los que indicaba que el hijo fallecido de la mujer mantenía una deuda pendiente de pago.

Luego, el sospechoso llegó hasta la residencia de la mujer, quien le entregó $4,000 en efectivo.

En la foto que compartió la Policía, se ve a un hombre de mediana estatura, piel blanca, cabello corto negro y barba. Asimismo, vestía una camiseta y pantalón negro. En la mano izquierda llevaba un sobre blanco.

De tener información que ayude al esclarecimiento de este caso, puede comunicarse al 787-866-2020 extensión 1550, 1451 y 1620, con el agente Carlos Rodríguez o a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico 787-343-2020.