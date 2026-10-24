Formulan cargos contra tres personas por presunto fraude bancario de $13,043 contra compañía en Puerto Rico

La jueza Lisa M. Durán Ortiz, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra tres personas por su presunta participación en un esquema de fraude bancario que ocasionó una pérdida de $13,043.35 a la compañía Gema Recycling Services, Inc., informó la Policía.

Tras evaluar la prueba presentada, la togada determinó causa para arresto contra los tres imputados, identificados como Yamil J. Santiago González, Julián L. Vázquez Fuentes y Edwin A. Llanos Rosa. Además, les impuso una fianza de $33,000 y expidió una orden de arresto en contra de Llanos Rosa.

Según la División de Investigaciones de Robos a Bancos de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), la pesquisa comenzó tras varias querellas presentadas por la empresa, quien denunció la falsificación de varios cheques emitidos contra la cuenta comercial de la compañía en FirstBank. Los hechos habrían ocurrido entre febrero y abril de 2024.

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Como parte de la investigación, las autoridades alegaron que varios de los cheques presuntamente falsificados fueron depositados mediante banca móvil en cuentas personales de Oriental Bank a nombre de Santiago González y Vázquez Fuentes. Asimismo, la pesquisa identificó a Llanos Rosa, quien presuntamente cambió personalmente dos cheques en distintas sucursales bancarias del área metropolitana.

El caso fue consultado con el fiscal Josué Padilla Costoso, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, quien formuló cargos al amparo de los artículos 202(b), sobre fraude; 182, sobre apropiación ilegal; y 217, relacionados con la posesión y el traspaso de documentos falsos, del Código Penal de Puerto Rico.