De una agresión con botella a tiros: hombre dispara contra guardias de seguridad en Río Piedras

Un hombre resultó herido de bala durante la madrugada de este sábado, luego de un incidente en el que presuntamente disparó contra unos guardias de seguridad de un establecimiento ubicado en Parcelas Hill Brothers, en Río Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 a.m. en las inmediaciones del negocio El Faro, en la calle 7.

La investigación inicial apunta a que el individuo presuntamente agredió a otro hombre con una botella de cristal en el área de la cabeza. Cuando los guardias de seguridad intentaron sacarlo del establecimiento, presuntamente sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.

Ante la situación, los guardias repelieron la agresión con sus armas de fuego e hirieron al individuo en el área de un tobillo.

Paramédicos acudieron al lugar y le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo a una institución hospitalaria. Su condición fue descrita como estable.

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El hombre permanece bajo custodia de la Policía mientras continúa la investigación.