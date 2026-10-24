Buscan a joven de 23 años desaparecido en Loíza

La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina buscan dar con el paradero de un joven de 23 años que fue visto por última vez el 20 de octubre, cuando salió de su residencia en la calle 9 de las Parcelas Suárez, en Loíza.

El joven fue identificado como Luis Roberto González Carrasquillo y fue reportado como desaparecido por su madre, Carmen Carrasquillo Sánchez, informó la Policía.

Según la descripción suministrada por la Uniformada, González Carrasquillo es de tez trigueña, mide 5 pies y 9 pulgadas, pesa 115 libras, tiene ojos marrones y cabello negro. Además, tiene un tatuaje en la mano derecha.

Al momento de su desaparición, se desconoce qué ropa vestía. La información preliminar indica que llevaba consigo un bulto y sus documentos personales.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude a localizarlo a comunicarse con la Línea Confidencial al (787) 343-2020.

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También puede llamar a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2463 o 2464, o al CIC de Carolina al (787) 257-7500, extensión 1610.