Gobernadora decreta el miércoles como día de duelo por fallecimiento de Eudaldo Báez Galib
La mandataria esperaba por los detalles del sepelio del exsenador
3 de noviembre de 2026 - 10:45 AM
3 de noviembre de 2026 - 10:45 AM
La gobernadora Jenniffer González Colón decretó oficialmente el miércoles, 4 de noviembre, como el día de duelo por el fallecimiento del exsenador Eudaldo Báez Galib.
Según un comunicado de prensa, el miércoles las banderas ondearán a media asta en todas las dependencias gubernamentales en reconocimiento a la trayectoria y años de servicio público que el exlegislador ofreció a Puerto Rico.
“El duelo oficial coincidirá con el día de su sepelio, como muestra de respeto y solidaridad con sus familiares y seres queridos”, lee el comunicado.
El lunes, González Colón compartió con la viuda y los familiares de Báez Galib durante la misa en su memoria.
Báez Galib falleció el pasado jueves a sus 87 años. El exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD) fue legislador de 1993 a 2009. Previamente, fue comisionado electoral del PPD en la década de 1980, bajo la presidencia del exgobernador Rafael Hernández Colón. Báez Galib se distinguía por su profundo y analítico pensamiento. A diferencia de otros políticos, Báez Galib acostumbraba financiar de su propio bolsillo sus campañas políticas.
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