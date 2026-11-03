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Gobernadora decreta el miércoles como día de duelo por fallecimiento de Eudaldo Báez Galib

La mandataria esperaba por los detalles del sepelio del exsenador

3 de noviembre de 2026 - 10:45 AM

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Eudaldo Báez Galib falleció el pasado jueves a sus 87 años. (Xavier J. Araujo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón decretó oficialmente el miércoles, 4 de noviembre, como el día de duelo por el fallecimiento del exsenador Eudaldo Báez Galib.

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Según un comunicado de prensa, el miércoles las banderas ondearán a media asta en todas las dependencias gubernamentales en reconocimiento a la trayectoria y años de servicio público que el exlegislador ofreció a Puerto Rico.

“El duelo oficial coincidirá con el día de su sepelio, como muestra de respeto y solidaridad con sus familiares y seres queridos”, lee el comunicado.

Eudaldo Báez Galib, abogado y exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), tuvo una destacada trayectoria en la política puertorriqueña.Báez Galib fue miembro fundador y ex copresidente de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Civil.Eudaldo Báez Galib deja una trayectoria vinculada al derecho, la legislación y el debate de las ideas, ámbitos en los que participó durante décadas de vida pública en Puerto Rico.
1 / 16 | ¿Quién era Eudaldo Báez Galib? Un vistazo a una figura clave en la historia política y jurídica de Puerto Rico. Eudaldo Báez Galib, abogado y exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), tuvo una destacada trayectoria en la política puertorriqueña. - Archivo

El lunes, González Colón compartió con la viuda y los familiares de Báez Galib durante la misa en su memoria.

Báez Galib falleció el pasado jueves a sus 87 años. El exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD) fue legislador de 1993 a 2009. Previamente, fue comisionado electoral del PPD en la década de 1980, bajo la presidencia del exgobernador Rafael Hernández Colón. Báez Galib se distinguía por su profundo y analítico pensamiento. A diferencia de otros políticos, Báez Galib acostumbraba financiar de su propio bolsillo sus campañas políticas.

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Breaking NewsJenniffer GonzálezEudaldo Báez Galib
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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