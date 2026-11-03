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Estados Unidos ataca objetivos iraníes en el estrecho de Ormuz y aviva la incertidumbre

Pese a que el presidente Donald Trump dijo que no lanzarían ataques antes de las elecciones de medio término

3 de noviembre de 2026 - 10:49 AM

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El presidente Donald Trump había dicho previamente que Estados Unidos no lanzaría ataques contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato (Amirhosein Khorgooi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Estados Unidos atacó varios objetivos iraníes, según dijo un funcionario estadounidense, en lo que parecía ser una operación limitada en la víspera de las cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato del martes.

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Los medios estatales iraníes reportaron sonido de explosiones en las islas de Qeshm y Hengam, en el estratégico estrecho de Ormuz, y en la cercana zona continental de Bandar Abbas. A diferencia de etapas anteriores de la guerra, los ataques no se anunciaron públicamente.

El presidente Donald Trump había dicho previamente que Estados Unidos no lanzaría ataques contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato. La impopular guerra y el impacto resultante en los precios de la gasolina en Estados Unidos y en otras partes de la economía han sido un punto vulnerable para su Partido Republicano, que intenta mantener el control del Congreso.

Un funcionario estadounidense, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato, indicó el lunes que los ataques iban dirigidos contra iraníes que estaban usando misiles tierra-aire contra Estados Unidos en el estrecho. La operación se produjo después de que Irán dijera que tenía un plan de dos días para reabrir la vía marítima crítica, por la que durante tiempos de paz circulaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, y reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos.

Un niño figura entre los heridos durante el ataque que alcanzó un hogar donde se celebraba una boda en Kuhestak. Actualmente, según medios iraníes, recibe tratamiento en un hospital en Minab, Iran. El Comando Central de Estados Unidos dijo que los ataques del martes se concentraron en objetivos militares iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea, radares y activos marítimos. El Comando Central de Estados Unidos dijo que los ataques más recientes respondieron a los intentos de Teherán de atacar barcos comerciales y fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. El presidente ofreció una explicación adicional al decirle a Fox News, durante una llamada telefónica, que las fuerzas estadounidenses habían atacado los radares iraníes.
1 / 14 | 📷 Ataque de Estados Unidos contra Irán alcanza una boda: estas son las imágenes. Un niño figura entre los heridos durante el ataque que alcanzó un hogar donde se celebraba una boda en Kuhestak. Actualmente, según medios iraníes, recibe tratamiento en un hospital en Minab, Iran. - Morteza Akhoondi

El vicepresidente Vance avivó las esperanzas de un acuerdo negociado

También se han desarrollado negociaciones por canales indirectos, mientras Israel y algunos aliados de Oriente Medio presionan a Trump sobre el camino a seguir en una guerra de más de 8 meses que ha sacudido la economía global y ha causado estragos en Irán.

Antes de que el funcionario estadounidense confirmara los ataques, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo a los periodistas el lunes que Trump “y yo nos sentimos bastante bien respecto a las perspectivas de potencialmente llegar a un acuerdo negociado”.

La última vez que se supo que el gobierno de Trump llevó a cabo ataques fue a inicios de septiembre. Pero miles de tropas estadounidenses permanecen en las aguas frente a Irán para mantener un bloqueo naval destinado a impedir que los petroleros que transportan crudo iraní lleguen al mercado global. Un tercer portaaviones y miles de tropas adicionales también van camino de Oriente Medio.

La región está en vilo ante la posibilidad de que Estados Unidos reanude operaciones a gran escala contra Irán, y era probable que los nuevos ataques reavivaran las preocupaciones.

Netanyahu presionó a Trump para que hubiera ataques en una llamada del fin de semana

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha presionado para que haya otra oleada de ataques contra Irán después de las elecciones en Estados Unidos, según dos funcionarios regionales y una tercera persona familiarizada con el asunto.

Un regreso a una guerra a gran escala con Irán podría ayudar a Netanyahu a formar un gobierno de emergencia después de que él y sus aliados de extrema derecha perdieran su mayoría parlamentaria en las elecciones de la semana pasada. Trump ha alternado entre amenazar con ataques importantes y promover un acuerdo con Irán.

Los dos funcionarios señalaron que los esfuerzos diplomáticos han avanzado y que los mediadores intentan impulsar un marco para que Irán cese sus ataques en el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre los puertos de Irán.

Indicaron que se prevén más conversaciones esta semana. Los dos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque estaban comentando documentos clasificados que habían recibido de funcionarios estadounidenses y, en un caso, israelíes. La tercera persona, que fue informada sobre la llamada, no estaba autorizada a comentar públicamente y también habló bajo condición de anonimato.

Irán dice que tiene un plan de 2 días para reabrir Ormuz

Irán ha dicho que tiene un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos si Washington cumple sus exigencias.

Irán había dicho previamente que el plan podría implementarse en el plazo de una semana si Estados Unidos cumplía siete condiciones, entre ellas levantar su bloqueo. Ahora Irán afirma que los barcos que transiten por el estrecho reabierto tendrían que seguir una ruta acordada por Irán y Omán. Por separado, funcionarios iraníes han dicho que Estados Unidos debe levantar las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y aceptar un alto el fuego que incluiría a Líbano.

La televisión estatal iraní citó al principal negociador del país y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, quien afirmó el martes que Irán había “entregado una respuesta firme y racional a la parte estadounidense. La pelota está ahora en la cancha de Estados Unidos para evitar la guerra”. No quedó claro de inmediato a qué respuesta se refería.

Qalibaf también advirtió que las fuerzas armadas de Irán se mantenían en el nivel más alto de preparación defensiva. “Si Washington comete otro error de cálculo estratégico, debe saber que esta vez se enfrentará a un nuevo campo de batalla y se encontrará aún más desesperado de lo que está hoy”, expresó.

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