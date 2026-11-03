Accidente en Ponce: muere joven de 23 años tras impactar un poste de concreto

Un joven de 23 años murió a las 12:44 a.m. de este martes luego de que el vehículo que conducía impactara un poste de concreto en la PR-591, en Ponce.

De acuerdo con Policía, el conductor fue identificado como Jafet Rodríguez Avilés, residente en ese municipio.

Según la investigación preliminar, el joven transitaba en un Nissan Rogue de 2011, color vino, cuando, al llegar al kilómetro 3.3, presuntamente perdió el control del volante y chocó contra el poste.

La Uniformada indicó que Rodríguez Avilés falleció en el lugar debido a las heridas que sufrió en el impacto.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean el accidente.