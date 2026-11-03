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Motorista fallece tras accidente en expreso PR-22 de San Juan hacia Bayamón

La Policía indicó que el incidente ocurrió cerca de la cárcel federal

3 de noviembre de 2026 - 6:25 AM

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La investigación provocó el cierre de dos carriles, por lo que se registró tapón en dirección de San Juan hacia Bayamón, cerca de la cárcel federal. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un motorista falleció en un accidente de tránsito que es investigado por la Policía desde la madrugada de hoy, martes, en el expreso PR-22 en dirección de San Juan hacia Bayamón.

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La Policía informó que el incidente se reportó a eso de las 3:32 a.m., cerca de la cárcel federal en Guaynabo, donde se registró congestión vehicular debido a que dos de los carriles fueron cerrados al tránsito mientras duraba la investigación.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente.

“Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre que viajaba a bordo de una motora y que no presentaba signos vitales, debido a las heridas sufridas en la colisión”, indicó la Uniformada, en comunicado de prensa.

El informe policiaco agregó que el incidente pudiera haber sido un caso de “hit and run”, por un conductor que habría abandonado la escena tras impactar al motorista.

Sin embargo, el teniente Rodolfo León, del Negociado de Patrulla de Carreteras, indicó a WAPA-TV que todavía no se descartaba ningún ángulo y buscarían cámaras de seguridad para confirmar o descartar la teoría del “hit and run”.

Señaló que el motorista fue identificado por su pareja como un joven de 23 años de edad y residente de Cataño.

También dijo que en la escena ocuparon un arma de fuego, pero no precisó si se trataba de un arma legal o a quién le pertenecía.

“No se descarta posible ‘hit and run’ o posible velocidad que hubiera perdido el control el motociclista”, agregó en entrevista con Radio Isla 1320.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAccidentes de Tránsito
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