Arrestan a joven que habría agredido con un arma blanca a su madrastra en Humacao

Una mujer de 45 años resultó gravemente herida luego de que su hijastro presuntamente la agrediera con un arma blanca durante la tarde del lunes en una residencia de la urbanización Ciudad Cristiana, en Humacao.

Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre los hechos, ocurridos en la calle Panamá.

La investigación de la Unifromada apunta a que el joven, de 22 años, le ocasionó heridas en diferentes partes del cuerpo a su madrastra en circunstancias que permanecen bajo investigación.

La perjudicada fue atendida por paramédicos y trasladada a una institución hospitalaria del área metropolitana, donde su condición fue descrita como de cuidado.

El sospechoso abandonó el lugar, por lo que agentes estatales y municipales realizaron una búsqueda en el área y sectores cercanos. Posteriormente, policías municipales de Humacao lo arrestaron y permanece bajo custodia.