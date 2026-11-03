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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a joven que habría agredido con un arma blanca a su madrastra en Humacao

La mujer, de 45 años, fue trasladada a un hospital del área metropolitana en condición de cuidado

3 de noviembre de 2026 - 7:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El caso será consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Una mujer de 45 años resultó gravemente herida luego de que su hijastro presuntamente la agrediera con un arma blanca durante la tarde del lunes en una residencia de la urbanización Ciudad Cristiana, en Humacao.

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Según la información preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre los hechos, ocurridos en la calle Panamá.

La investigación de la Unifromada apunta a que el joven, de 22 años, le ocasionó heridas en diferentes partes del cuerpo a su madrastra en circunstancias que permanecen bajo investigación.

La perjudicada fue atendida por paramédicos y trasladada a una institución hospitalaria del área metropolitana, donde su condición fue descrita como de cuidado.

El sospechoso abandonó el lugar, por lo que agentes estatales y municipales realizaron una búsqueda en el área y sectores cercanos. Posteriormente, policías municipales de Humacao lo arrestaron y permanece bajo custodia.

La División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao quedó a cargo de la pesquisa. El caso será consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos.

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