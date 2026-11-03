Joven transforma su pasión por la medicina y el fútbol en iniciativas de servicio

“He podido aprender a tomar una pasión que tengo a nivel individual, como la medicina y el fútbol, y transformarla en algo que involucre y ayude a más personas en mi escuela y en la comunidad”, expresó Liam Ávila Murphy, estudiante de undécimo grado de Robinson School, en San Juan, acerca de sus experiencias de labor voluntaria y extracurricular.

El joven de 16 años, que ingresó en noveno grado a su actual escuela gracias al Programa de Becas Académicas de Robinson School, cofundó junto a un amigo el Health Service Scholars, organización estudiantil que ha desarrollado iniciativas de educación en salud, voluntariado y mentoría.

“Yo quiero ser médico y siempre he querido realizar actividades relacionadas a la medicina y ver cómo puedo impactar a mi comunidad positivamente”, dijo acerca de su motivación para establecer el año pasado este club, que tiene actualmente unos 70 miembros.

Entre las actividades realizadas mencionó un taller en que una anestesióloga orientó a los estudiantes acerca de los pormenores de su profesión. Además, varios alumnos visitaron una clínica de cirugía maxilofacial, donde conocieron el trabajo que se hace allí y participaron de un taller en el que, utilizando material sintético para simular piel, aprendieron a suturar heridas. A futuro, el club aspira a convertirse en un capítulo oficial de la Cruz Roja.

PUBLICIDAD

Para Liam, las actividades del club no solo sirven para orientar a los jóvenes acerca de las distintas profesiones relacionadas con la salud, sino también para ayudarlos a reflexionar acerca de qué quieren para su futuro profesional. “Uno de los objetivos de este club es exponer a los estudiantes a la medicina, brindarles oportunidades de voluntariado y que vean si realmente la medicina es algo a lo que se quieren dedicar de mayores”, sostuvo.

En cuanto a su otra pasión, el fútbol, a través del programa CAS (Creatividad, Actividad y Servicio) de Robinson School, Liam trabaja en una iniciativa dirigida a facilitar experiencias que acerquen este deporte a niños y jóvenes del residencial Luis Lloréns Torres, en San Juan.

Bajo el programa, que fomenta que los alumnos hagan actos de servicio para la comunidad, el joven tiene como meta organizar un partido amistoso entre el equipo que se forme en la comunidad de Luis Lloréns Torres y el conjunto de Robinson School. “El objetivo es enseñar que todos nosotros somos iguales y podemos tener el mismo interés en común, que es el fútbol. No debemos permitir que aspectos, como la situación financiera personal, puedan diferenciarnos”, expuso.

Agregó que sus experiencias en el Health Service Scholars y en el proyecto CAS le han servido para aprender a liderar, trabajar en equipo, desarrollar habilidades de comunicación y utilizar la creatividad para desarrollar actividades de servicio distintas.

Para el joven, sus esfuerzos comunitarios son una manera de aprovechar al máximo las oportunidades que ha tenido. “Recibir esta beca no solo me permitió continuar mis estudios; me hizo entender la responsabilidad que tenemos de utilizar nuestras oportunidades para abrirle camino a otros”, manifestó.

PUBLICIDAD

“Cada estudiante que recibe una beca representa una historia que todavía está por escribirse”, afirmó Cindy Ogg, Headmaster de Robinson School. “Hemos visto cómo una oportunidad puede transformar la trayectoria de un estudiante y multiplicar su impacto en la vida de otros”.

Paola González, directora de Admisiones del plantel, informó que los interesados en solicitar Becas Académicas de Robinson School, para estudiar durante el año académico 2027-2028, tienen hasta el próximo 16 de noviembre de 2026 para hacerlo.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nuevo ingreso desde séptimo hasta undécimo grado, provenientes de escuelas públicas o privadas. Entre los requisitos se encuentran aprobar el examen de ingreso, contar con un promedio académico mínimo de 3.8 puntos, mantener una conducta de excelencia y completar un proceso de entrevistas con miembros de la facultad y la administración.