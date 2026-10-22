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Invitan a escuelas a participar del Scripps National Spelling Bee

Hay becas disponibles para planteles del sistema público que nunca han participado de la competencia de deletreo en inglés

22 de octubre de 2026 - 6:00 AM

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El campeón de cada escuela podrá avanzar a la competencia de Puerto Rico, cuyo ganador recibirá un viaje a Washington, D.C. para representar a la isla en la final de la Scripps National Spelling Bee de 2027.
El campeón de cada escuela podrá avanzar a la competencia de Puerto Rico, cuyo ganador recibirá un viaje a Washington, D.C. para representar a la isla en la final de la Scripps National Spelling Bee de 2027. (Suministrada)
Por El Nuevo Día Educador

¿Quién será el próximo estudiante en representar a Puerto Rico en el Scripps National Spelling Bee? Eureka Enrichment Services, socio regional oficial del programa para todo Puerto Rico, anunció la apertura de inscripciones para el año escolar 2026-2027 e invita a escuelas públicas y privadas de los 78 municipios a participar.

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Con más de 100 años de historia, el Scripps National Spelling Bee es la competencia de deletreo en inglés más reconocida de Estados Unidos. El programa permite a estudiantes de escuela elemental e intermedia ampliar su vocabulario, fortalecer sus destrezas de lectura y comunicación, y desarrollar confianza a través de la competencia.

Por solo $199, una escuela completa puede beneficiarse del programa. La inscripción incluye listas oficiales de palabras, materiales educativos, acceso a la aplicación digital de estudio Word Club, recursos para las familias y guías para organizar competencias escolares.

El campeón de cada escuela podrá avanzar a la competencia regional, cuyo ganador recibirá un viaje a Washington, D.C., para representar a Puerto Rico en la final nacional de 2027 y competir por la prestigiosa Scripps Cup.

Becas para escuelas públicas

Como parte de su misión de llevar el programa a todos los municipios de Puerto Rico, Eureka ofrecerá 20 becas para escuelas públicas que nunca han participado, además de capacitación profesional gratuita para maestros y apoyo sin costo para organizar competencias escolares.

Esta iniciativa busca expandir las oportunidades educativas como el Scripps National Spelling Bee a toda la isla, tal como expresó Miray Ramy, directora de Eureka Enrichment Services: “En Puerto Rico tenemos talento extraordinario en cada pueblo y en cada escuela. Queremos abrir más puertas para que nuestros estudiantes descubran sus capacidades, desarrollen confianza y sientan orgullo por sus logros”.

Puerto Rico ya conoce la emoción de alcanzar la cima de esta competencia. En 1975, Hugh Tosteson García, un joven de San Germán, conquistó el campeonato nacional.

“Queremos volver a ver la bandera de Puerto Rico brillar en ese escenario nacional. Pero, sobre todo, queremos que miles de estudiantes tengan la oportunidad de aprender, superarse y descubrir hasta dónde pueden llegar”, añadió la directora de la organización.

Las escuelas pueden inscribirse directamente en www.spellingbee.com/enroll. La tarifa especial de $199 por escuela vence el 30 de noviembre de 2026. A partir del 1 de diciembre, el costo aumentará a $225. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 29 de enero de 2027, sujeto a los plazos regionales.

Para solicitar una de las 20 becas disponibles para escuelas públicas, recibir capacitación gratuita o apoyo para organizar una competencia escolar, las escuelas pueden comunicarse con Eureka Enrichment Services a mramy@eurekaenrichment.org.

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Zona de conocimiento ENDE

Importancia académica del Spelling Bee

El Spelling Bee es una actividad académica que fortalece las destrezas de lectura, escritura y vocabulario, a la vez que promueve hábitos de estudio, concentración y atención al detalle. Además, brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar confianza en sí mismos, autocontrol y manejo de los nervios al participar ante una audiencia. La preparación constante, el pensamiento positivo, la respiración consciente y la práctica ayudan a fortalecer su seguridad y les permiten enfrentar los retos con mayor serenidad y éxito.

Estrategias recomendadas para los estudiantes

  • Leer diariamente para ampliar el vocabulario.
  • Practicar regularmente la escritura y pronunciación de palabras.
  • Identificar patrones ortográficos, prefijos y sufijos.
  • Mantener una rutina de estudio constante.
  • Escuchar atentamente y tomarse unos segundos para pensar antes de responder.
  • Realizar respiraciones profundas y mantener pensamientos positivos para controlar los nervios y fortalecer la confianza.
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