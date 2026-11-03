Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
3 de noviembre de 2026
90°Soleado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Acusan a hombre de enviar cartas con polvo “sospechoso” a políticos en Estados Unidos: ¿qué contenían?

Robin Martin enfrenta cargos por difundir un engaño y por enviar por correo postal comunicaciones amenazantes

3 de noviembre de 2026 - 3:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - El escudo del FBI se exhibe en un atril antes de una rueda de prensa en la oficina local de Portland (Oregón), el 16 de enero de 2025. (Foto AP/Jenny Kane, archivo) (Jenny Kane)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las autoridades federales acusaron a un hombre de Oklahoma City de enviar cientos de cartas que contenían un polvo blanco no peligroso a funcionarios públicos antes de las elecciones de 2024 y 2026.

RELACIONADAS

Los polvos resultaron ser levadura o harina, aunque no todas las cartas han sido analizadas por completo, indicó el FBI en un escrito judicial hecho público el martes.

Robin Martin está acusado de difundir un engaño y de enviar por correo comunicaciones amenazantes. Martin fue arrestado el lunes y debe comparecer el martes ante el tribunal federal en Oklahoma City.

Los registros en línea no incluyen a un abogado que pudiera hacer comentarios en su nombre, y varios familiares no respondieron a mensajes en redes sociales en los que se solicitaban comentarios.

Las autoridades federales anunciaron el mes pasado que estaban investigando cartas con “sustancias sospechosas” que habían sido enviadas por correo a oficinas del Congreso y electorales en todo el país e instaron a los destinatarios a tratar los envíos como “potencialmente peligrosos”.

Los paquetes llevaron a la evacuación en octubre de oficinas electorales en Luisiana y Oklahoma. Numerosos estados, desde Idaho hasta Florida, reportaron que sus oficinas electorales o bien recibieron cartas o el Servicio Postal las interceptó.

Más de 700 envíos postales vinieron del mismo remitente, según las investigaciones. Estaban dirigidos a funcionarios electorales, miembros del Congreso, encuestadores, medios de comunicación y fuerzas del orden federales, indicó el agente del FBI David Cole en una declaración jurada.

El FBI indicó que la investigación se remonta a 2024, cuando múltiples funcionarios electorales en todos los estados reportaron correo con una sustancia blanca y una carta de tres páginas declarando la guerra. Algunas llevaban mensajes ominosos que sólo podían leerse bajo luz ultravioleta.

Los sobres llevaban la dirección de retorno como “U.S.T.E.A., United States Traitor Elimination Army, Takoma Park, MD”. Muchos llevaban una advertencia a los destinatarios sobre arrestos próximos por traición “o peor!!”

El FBI dijo que tiene videos del auto de Martin deteniéndose en octubre en buzones del Servicio Postal en Oklahoma City, Dallas y San Antonio. Los investigadores también obtuvieron sus huellas dactilares de una carta dirigida al director del FBI Kash Patel, cuyo nombre fue escrito como “Kashyap”.

Los Socialistas Democráticos de Estados Unidos aparentemente ayudaron al FBI en la investigación. El FBI dijo que cree que Martin, usando el nombre George Livingston, publicó un mensaje en una lista de correo electrónico de esa tendencia política en octubre, advirtiendo que sus miembros eran traidores e iban a ser arrestados por traición si votaban en las elecciones del 3 de noviembre.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosDonald TrumpCasa BlancaCongresoElecciones
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 3 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: