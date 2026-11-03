Acusan a hombre de enviar cartas con polvo “sospechoso” a políticos en Estados Unidos: ¿qué contenían?

Las autoridades federales acusaron a un hombre de Oklahoma City de enviar cientos de cartas que contenían un polvo blanco no peligroso a funcionarios públicos antes de las elecciones de 2024 y 2026.

Los polvos resultaron ser levadura o harina, aunque no todas las cartas han sido analizadas por completo, indicó el FBI en un escrito judicial hecho público el martes.

Robin Martin está acusado de difundir un engaño y de enviar por correo comunicaciones amenazantes. Martin fue arrestado el lunes y debe comparecer el martes ante el tribunal federal en Oklahoma City.

Los registros en línea no incluyen a un abogado que pudiera hacer comentarios en su nombre, y varios familiares no respondieron a mensajes en redes sociales en los que se solicitaban comentarios.

Las autoridades federales anunciaron el mes pasado que estaban investigando cartas con “sustancias sospechosas” que habían sido enviadas por correo a oficinas del Congreso y electorales en todo el país e instaron a los destinatarios a tratar los envíos como “potencialmente peligrosos”.

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Los paquetes llevaron a la evacuación en octubre de oficinas electorales en Luisiana y Oklahoma. Numerosos estados, desde Idaho hasta Florida, reportaron que sus oficinas electorales o bien recibieron cartas o el Servicio Postal las interceptó.

Más de 700 envíos postales vinieron del mismo remitente, según las investigaciones. Estaban dirigidos a funcionarios electorales, miembros del Congreso, encuestadores, medios de comunicación y fuerzas del orden federales, indicó el agente del FBI David Cole en una declaración jurada.

El FBI indicó que la investigación se remonta a 2024, cuando múltiples funcionarios electorales en todos los estados reportaron correo con una sustancia blanca y una carta de tres páginas declarando la guerra. Algunas llevaban mensajes ominosos que sólo podían leerse bajo luz ultravioleta.

Los sobres llevaban la dirección de retorno como “U.S.T.E.A., United States Traitor Elimination Army, Takoma Park, MD”. Muchos llevaban una advertencia a los destinatarios sobre arrestos próximos por traición “o peor!!”

El FBI dijo que tiene videos del auto de Martin deteniéndose en octubre en buzones del Servicio Postal en Oklahoma City, Dallas y San Antonio. Los investigadores también obtuvieron sus huellas dactilares de una carta dirigida al director del FBI Kash Patel, cuyo nombre fue escrito como “Kashyap”.