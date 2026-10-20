Pablo José Hernández denuncia que enviaron “carta sospechosa” a una de sus oficinas en Caguas

Igual que han denunciado otros congresistas durante los pasados días, el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera compartió en sus redes sociales, este martes, que su oficina recibió lo que describió como una “carta sospechosa”.

La semana pasada, varias oficinas de congresistas también habrían recibido cartas conteniendo lo que han descrito como “sustancias sospechosas”, aunque, al momento, ni el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ni el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, que investigan activamente los hechos, han identificado el contenido, que solo ha sido descrito como un tipo de polvo blanco.

De hecho, la oficina del congresista de ascendencia puertorriqueña, Richie Torres, también recibió un sobre similar, según dejó saber el propio representante la semana pasada.

En su breve mensaje en las redes, Hernández Rivera no comentó sobre el contenido de la carta que recibió su oficina distrital en Caguas, limitándose a denunciar públicamente el hecho. Según sus expresiones, autoridades locales y federales ya fueron notificadas e intervinieron en el caso.

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“Hoy nuestra oficina distrital en Caguas recibió una carta sospechosa similar a las que han recibido cientos de oficinas distritales de congresistas en los últimos días. Nuestro personal está bien. Agradecemos a la Policía de Puerto Rico, del (sic) Capitolio federal y a las autoridades federales por su intervención”, lee el mensaje del Comisionado Residente en la red social Facebook.

En una foto que acompañó la publicación, se puede observar un sobre blanco con la dirección de la oficina escrita a mano. El sobre muestra el ponche de una oficina de correo de Texas, pero la dirección del remitente parece ser de Nueva York.

La noticia sobre las cartas surge semanas antes del día de las elecciones de medio término y recuerda una amenaza similar ocurrida en 2023, cuando oficinas electorales de seis estados recibieron envíos que contenían polvo blanco. En algunos casos, los incidentes interrumpieron las labores relacionadas con elecciones locales.