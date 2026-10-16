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Ritchie Torres informó que su oficina también recibió una carta con una sustancia sospechosa no peligrosa

Múltiples dependencias gubernamentales han recibido ese tipo de misivas esta semana

16 de octubre de 2026 - 4:36 PM

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La carta con sustancia sospechosa fue recibida en la oficina de distrito del congresista Ritchie Torres, en el Bronx. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D. C. - El congresista demócrata boricua Ritchie Torres indicó este viernes que su oficina del sur del Bronx, en Nueva York, recibió una de las cartas con “sustancias sospechosas” no peligrosas que han circulado esta semana.

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Aunque la Policía de Nueva York determinó que la sustancia no era peligrosa, fue enviada al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) para pruebas adicionales.

Esta mañana, mi oficina del distrito del Bronx recibió un sobre por correo que contenía una sustancia sospechosa. La policía local respondió con rapidez y, tras investigar, determinó que la sustancia no era peligrosa. La evidencia se enviará al FBI para una investigación más exhaustiva. Agradezco a los agentes y al personal de emergencia que actuaron con tanta prontitud para garantizar la seguridad de mi personal y de mis electores”, indicó Torres en la red social X.

Desde el miércoles en la noche comenzó a conocerse que múltiples oficinas del Congreso recibieron ese tipo de cartas. Pero, también han sido enviadas a oficinas de gobiernos estatales.

El FBI, la Policía del Capitolio y el Servicio Postal investigan las cartas enviadas al Congreso.

Una de las cartas recibidas en el Senado tiene como remitente DSA, con una dirección de una oficina que tuvo la organización Socialistas Democráticos de Estados Unidos.

La organización ha asegurado que no envió las cartas y que la dirección que incluye la misiva es una oficina que el grupo dejó de utilizar en 2013.

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Ritchie TorresCongreso de Estados UnidosDiáspora puertorriqueñaFBICámara de Representantes de Estados UnidosSenado de Puerto RicoPolicía de Nueva YorkServicio postal
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