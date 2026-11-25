Washington D.C. - La demócrata Claire Valdez, electa al Congreso por el distrito 7 de Brooklyn (Nueva York) que ha representado la puertorriqueña Nydia Velázquez, hizo claro este miércoles su respaldo a la independencia de Puerto Rico, como parte de un proceso de descolonización.

“Apoyo la independencia de Puerto Rico”, afirmó Valdez, en un vídeo que divulgó, en el que se presenta junto a la concejal municipal boricua de Nueva York Alexa Avilés y cierran con la consigna “Viva Puerto Rico libre”.

Valdez, nacida en Texas, de origen mexicano y de la tribu Nación Pueblo Ysleta del Sur, ganó en noviembre el escaño que Velázquez deja al cerrar el año.

Hasta su elección, en noviembre de 2024, como representante estatal por un distrito de Queens, era organizadora de la local 210 del sindicato UAW, en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Valdez había expresado, en entrevista con El Nuevo Día, su respaldo a un modelo de legislación como el 2070 de 2021 de las congresistas boricuas Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, que propuso promover una Convención de Status en Puerto Rico que sería seguida por un referéndum de alternativas no territoriales.

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La semana pasada, en una breve conversación con El Nuevo Día, Valdez dijo que respalda la independencia como alternativa de futuro para Puerto Rico, uniéndose a sus colegas congresistas electos Darializa Ávila Chevalier (Nueva York) y Christopher Rabb (Pensilvania), quienes, como ella, se identifican con la organización Socialistas Democráticos de Estados Unidos), y han apoyado la libre determinación e independencia del archipiélago puertorriqueño.

Los demócratas tendrán, en enero, alrededor de 260 de los 435 escaños de la Cámara baja, y 56 de los 100 del Senado, tras su contundente victoria en las elecciones legislativas del pasado 3 de noviembre.

Entre los congresistas que regresan en enero, la demócrata Delia Ramírez (Illinois) –quien representa el barrio boricua de Chicago– ha expresado tajantemente su apoyo a la independencia de Puerto Rico.

Mientras, el republicano Tom McClintock (California) ha indicado que la independencia es la mejor alternativa para Puerto Rico, aunque considera que cualquier plebiscito debe incluir también la estadidad, la libre asociación y el status territorial conocido como Estado Libre Asociado.

Ahora, en el vídeo, Valdez confirma su posición a favor de la independencia y de la cancelación de la deuda pública de Puerto Rico.

“En septiembre, visité la isla y me reuní con trabajadores y organizadores comunitarios que luchan por la dignidad. Aprendí que las mismas fuerzas que están expulsando a los puertorriqueños de mi distrito 7 en Nueva York –multimillonarios, promotores inmobiliarios y fondos de capital privado– están intentando convertir la isla en un patio de recreo para los ricos. Y vi que cada día el gobierno estadounidense lo permite al mantener a Puerto Rico como una colonia”, sostuvo.

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Valdez afirmó que “el Congreso todavía tiene” poderes plenarios sobre Puerto Rico, “dejando a su pueblo sin el poder de influir en las decisiones que afectan sus vidas”, en momentos en que las familias del archipiélago “sufren la falta de acceso a agua, electricidad, vivienda y autonomía”.

La congresista electa aludió al reclamo que hiciera la misión estadounidense ante las Naciones Unidas, en agosto pasado, en favor de eliminar el Comité de Descolonización que ha aprobado más de 40 resoluciones en favor del derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia.

“Deberíamos avanzar hacia la descolonización, no retroceder”, agregó.

Por su parte, Avilés indicó que “la lucha por el futuro de Puerto Rico” es un asunto profundamente personal para la diáspora puertorriqueña de Nueva York, de la cual forma parte.

“Desde la invasión estadounidense de 1898, a los puertorriqueños se les ha negado el derecho a determinar su propio futuro”, afirmó.

El Concejo Municipal de Nueva York aprobó la semana pasada, de forma unánime, resoluciones de Avilés en favor de que el Congreso establezca ya una fecha firme para la salida de la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas del gobierno electo de Puerto Rico y en contra del proyecto hotelero y de vivienda Esencia.

La semana pasada, el congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida) dijo que se propone revivir en 2027 un proyecto de ley como el 8393 que aprobó el pleno de la Cámara baja en 2022, que propuso un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia.

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Soto, al igual que un grupo de legisladores federales, apoya la estadidad para Puerto Rico.