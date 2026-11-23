El escaño de la Cámara de Representantes ganado más recientemente por los demócratas desbancó a la republicana Virginia Foxx, quien fue la congresista que dañó, en 2010, el concepto del proyecto impulsado por el Partido Nuevo Progresista (PNP) para regular un plebiscito federal en Puerto Rico.

Con la victoria de Chuck Hubbard, un exreportero, en el quinto distrito representativo de Carolina del Norte –que incluye partes de Greensboro–, los demócratas han asegurado, al menos, 258 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, su total más alto desde principios de 1990.

Los republicanos tienen ahora 173 escaños asegurados, y faltan cuatro por decidir.

Hubbard ganó por solo 300 votos, tras un recuento solicitado por la ahora saliente congresista que terminó durante el pasado fin de semana.

Foxx, de 83 años y quien cumplía su undécimo término en la Cámara baja federal, es recordada en sectores políticos de Puerto Rico por una enmienda al proyecto de ley 2499 de la Cámara de Representantes, que le dio un vuelco a la intención de la medida, al incluir el “Estado Libre Asociado” en una potencial segunda vuelta, aun cuando fuera derrotado en una primera votación.

PUBLICIDAD

La enmienda de Foxx –actual presidenta del Comité de Reglas– fue promovida por el entonces presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, quien estudió en la Universidad de Carolina del Norte y tuvo reuniones con los asesores de la congresista. Ferrer Ríos falleció en 2018.

Foxx evitó hablar de esa enmienda hace unos años.

El proyecto original impulsado por el entonces comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, perseguía un primer referéndum “territorio sí o no”. Si el electorado votaba a favor del “no”, se convocaría una segunda consulta, en una fecha distinta, entre las alternativas de estadidad, asociación soberana e independencia.

Tras adoptarse la enmienda de Foxx y aprobarse, el 29 de abril de 2010, el proyecto 2499 en el pleno de la Cámara baja estadounidense –que como ha ocurrido en otras tres ocasiones nunca avanzó en el Senado–, la congresista republicana emitió un comunicado de prensa en el que advirtió que la alternativa de “Estado Libre Asociado” incluida en el segundo referéndum hacía referencia al status territorial vigente.

Una vez la medida fue engavetada en el Senado de Estados Unidos, el gobierno de Luis Fortuño convocó, entonces, a un plebiscito criollo, para noviembre de 2012, con dos preguntas, en vez de regular dos consultas independientes: una primera pregunta, “sí o no”, sobre la condición territorial vigente; y una segunda entre la estadidad, la asociación soberana y la independencia.

Un 54% de los puertorriqueños respaldó acabar con la condición territorial actual en aquella consulta local. Mientras, en la segunda pregunta, el 61.16% respaldó la estadidad, frente al 33.34% de la asociación soberana y 5.49% de la independencia.

PUBLICIDAD