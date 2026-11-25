Washington D.C. - En un “encuentro legislativo” que incluyó a funcionarios y activistas de la diáspora boricua, expertos debatieron los malabares que Estados Unidos ha hecho para mantener a Puerto Rico como un territorio colonial, cuya más reciente manifestación ha sido la imposición de la ley Promesa.

El profesor Luis Enrique Romero, catedrático adjunto de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana (Inter), afirmó que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado su autoridad constitucional y los Casos Insulares decididos por el Tribunal Supremo para gobernar permanentemente “sin la intención de integrar el territorio” o reconocer su soberanía política.

“No había ninguna fuente ni había fundamento para argumentar que Estados Unidos tiene la autoridad para adquirir territorios sin la intención de incorporarlos. Pero, a través de los Casos Insulares, la Corte Suprema decidió que sí: el Congreso tiene la autoridad para gobernar sin la intención de integrar el territorio y gobernarlo a perpetuidad sin ningún compromiso, tal como lo anexó”, indicó Romero, en un panel del encuentro sobre la “Ley Promesa y Descolonización”.

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Para Romero, además de los casos recientes decididos por el Tribunal Supremo estadounidense –como Puerto Rico versus Sánchez Valle–, la aprobación en 2016 de la ley Promesa, que impuso la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por encima del gobierno electo puertorriqueño y creó un sistema judicial de bancarrota territorial, fue “la expresión más demoledora” sobre la situación colonial.

Romero y la coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados, quien fue la portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, encabezaron el panel sobre la ley Promesa y la descolonización –en la Escuela de Derecho de la Inter–, bajo la moderación de Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, como profesor de Derecho de la Inter.

El encuentro –que se transmitió por internet y fue organizado por Dalmau, la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho y la Organización Estudiantil sobre Asuntos Legislativos (OESAL)– reunió a legisladores, activistas y organizaciones cívicas de Illinois y Minnesota.

A través de los Casos Insulares –a base de la cláusula de la Constitución de Estados Unidos que otorga al Congreso el poder sobre sus territorios–, el Tribunal Supremo determinó que Puerto Rico es un territorio no incorporado que pertenece a, pero no es parte de, Estados Unidos.

Por medio de la doctrina de los Casos Insulares, además, el más alto foro judicial estadounidense decidió que los territorios no incorporados no están encaminados hacia la estadidad.

En su presentación, Prados mantuvo que, después de una política de austeridad de la JSF que se ha extendido durante una década y ha perjudicado particularmente el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, el recorte de la deuda ha sido insuficiente.

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Prados afirmó que la ley Promesa ha promovido “una agenda económica, que coloca los intereses de Wall Street primero que las necesidades del pueblo puertorriqueño”.

Aunque la imposición de la ley Promesa ocurre debido a que “somos una colonia”, la líder política y activista mantuvo que el punto de vista que promueve todo el proceso de bancarrota y control fiscal podría ser un ejemplo para ciudades en Estados Unidos.

“Ha sido un experimento colonial, pero ha sido un experimento colonial fallido también. Necesitamos hablar de lo que ha estado sucediendo en los últimos 10 años, nueve años en el tribunal de quiebras, nueve años, con planes fiscales imponiendo recortes en los servicios públicos, eliminación de derechos laborales”, entre otras medidas, sostuvo.

La otra promesa: las historias detrás de la ley que cambió el rumbo de Puerto Rico A una década de la aprobación de la ley Promesa, exgobernadores y expertos reconstruyen cómo se gestó la ley, revelan las decisiones y negociaciones que marcaron su aprobación, y reflexionan sobre el impacto que ha tenido en la política, la economía y el futuro de la isla.

Romero afirmó, en tanto, que un efecto de la ley Promesa ha sido, además, dar una excusa para tratar de frenar el debate sobre el derecho de Puerto Rico a su libre determinación.

En ese sentido, Dalmau indicó que ha continuado las conversaciones con las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, electas por Nueva York, para revivir el proyecto de ley 2070 de 2021 que propuso que el Congreso diera su respaldo a la convocatoria en Puerto Rico a una Convención de Status, que pueda ser seguida por un referéndum de alternativas no territoriales.

Aunque reconoció que el tiempo se agota en esta sesión del Congreso, Dalmau, un exsenador, dijo que continuará las conversaciones con legisladores estadounidenses de cara a la sesión 120 que comienza en enero. “Vamos a seguir presionando”, indicó.

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El encuentro incluyó a los senadores estatales de Illinois Omar Aquino, Graciela Guzmán, Ram Villivalam y Celina Villanueva.

También, participaron las representantes estatales de Illinois Lillian Jiménez, Norma Hernández y Dagmara Avelar, el representante estatal de Illinois Edgar González y el senador estatal electo por Minnesota Simon Trautman Córdova.

Aquino, Jiménez y Trautman Córdova son de origen puertorriqueño.

Además, hubo paneles sobre los recursos naturales, el acceso a la vivienda y la antigua Ley 22, ahora Ley 60 de 2019.

La representación de la diáspora incluyó al director ejecutivo del Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, José López Rivera, quien ha tenido reuniones esta semana con la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, y el alcalde de Comerío, Irvin Rivera González, entre otros funcionarios.

El grupo tuvo también una reunión independiente el domingo, previo al encuentro oficial, con la participación de líderes del PIP, incluidos el presidente de la colectividad, Rubén Berríos Martínez, Dalmau y la senadora María de Lourdes Santiago.